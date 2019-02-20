佼佼喚狗兒子「投胎當我們孩子」

2019年02月20日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

黃子佼（右）與孟耿如相當疼愛元氣。（取材自臉書）

黃子佼（佼佼）養18年的愛犬「元氣」15日離世，他19日寫下千字長文悼念狗兒子，表示「終於我也遇到這一天了，過去我驕傲家裡的狗，黃元氣／柴犬很聰慧，我很少因為牠生氣，就算氣也很快被牠融化。」未婚妻孟耿如把元氣視如己出地照顧，佼佼對元氣說：「要記得投胎到她（孟耿如）肚子裡，當我們的孩子你願意嗎？」透露2人似乎已有要生小孩的計畫。

佼佼昨坦言憶起元氣仍會悲傷，現在盡量用工作把生活填滿，未來不會再養狗，而孟耿如表示當時與佼佼、元氣抱著一起哭，「原本以為這天到來，可以堅強面對，才發現根本堅強不起來。」並提到奶奶的姊姊也在當天早上過世，接連2個至親離開，讓她手發抖，但仍要打起精神工作。

佼佼提到當天早上餵元氣時，發現元氣開始有騷動異狀，「我從來沒看過的樣子，驚呆之餘只能抱著牠」，元氣在他溫暖擁抱下斷了最後一口氣，「我當然不可置信的呆著，我甚至想過跟牠一起走。」

18年過年沒出國

他18年前主持《元氣唱片行》，和工作人員買來當助理主持的柴犬元氣結緣，為培養默契，原本怕狗的他，決定帶回家照養，他表示為陪伴元氣已有18年的過年沒有出國，近年元氣邁入高齡，也發現腦出血，身體狀況不穩定，他花約30萬元醫藥費，動用7名醫生診治，照顧無微不至。

(中國時報)