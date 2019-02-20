左左右右領娃娃軍飆舞

2019年02月20日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

左左右右去年推出新單曲〈YZT Evolution〉，在MV中完全「轉大人」，體驗帥氣開跑車、在大學生教室上課滑手機，還帶領11位從「舞力左右天團徵選」舞蹈比賽選出的小朋友一起在擂台上軋舞PK，其中還有3個小女生小她們3歲，快11歲的左左右右升格前輩頗感壓力，「因為我們之前跳舞都沒像她們跳得那麼好又有自信，而且他們跳起舞來感覺很搶眼，如果我們跳得不好，會感覺很丟臉！」

MV有一幕是左左右右在玩虛擬賽車的場景，導演特別弄來一輛百萬跑車，讓姊妹倆在MV中帥氣在投影街道上軋車；儘管是假開車，兩人仍相當興奮，加速、剎車、甩尾轉彎等戲分都演好演滿。問她們成年後最想做的事是什麼？左左立刻說：「當明星！因為我覺得在舞台上看到很多人坐在台下看我表演的感覺很棒！」右右則語出驚人：「我想要喝紅酒！我之前有喝過一口葡萄酒，感覺很酷，我想趕快長大後像大人一樣喝紅酒，感受一下是甚麼感覺！」

(中國時報)