彭浩翔挺同婚加料男男戀
香港喜劇《恭喜八婆》中的「八婆群組」由6位個性特異的女士和1對男男情侶組合而成，導演彭浩翔安排好友陳奐仁及演員徐天佑演出搞笑同志情侶檔，呈現同志情侶面對現實社會的困境，他大方承認：「我是支持同性婚姻，我覺得所有的愛情都是愛情，我覺得不應該去區分男跟女。」
即使香港尚未讓同性婚姻合法化，彭浩翔表示許多同志好友已在海外結婚。「我覺得這個狀況其實滿普遍的，所以我想故事的時候，我就想不如把這個東西（彩虹議題）用在電影裡面。」但他強調故事重點是友情的重聚，「我覺得觀眾是會有共鳴的。」
該片在香港回響熱烈，又入圍大阪電影節、並有好萊塢的監製在觀看後立刻決定要買下電影翻拍版權，讓彭浩翔直呼意外，「沒想到外國人可以看明白一部港式喜劇。」但他也欣慰的說：「香港的賀歲文化能受到更多不同國家的認同，真的很開心。」該片27日上映。
(中國時報)
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