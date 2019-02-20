神隱3天解瓶頸 談詩玲急壞老公

2019年02月20日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

50歲美魔女談詩玲日前在山林拍攝新歌〈流雲調〉MV，頂著10度低溫，天未亮就站在斷崖與墓園中等待日出，她在寒風中唱到淚崩，「不是怕冷，想到歌唱是我的夢想，終於圓夢入行。」此曲為澎恰恰花3小時創作，歌詞只有42個字，道出藝界人生，她表示先前被42字箴言困住，無法進行錄音，決定去山中旅行3天，但未即時告知家人，讓老公急得差點報警。

談詩玲事後澄清原先只想自己獨處，不想耽擱專輯製作進度，立即當起背包客上山想靈感，豈料高山收訊不良，又被白雲美景感動，稍晚才致電家人報平安。而談詩玲憶起拍攝MV當天從清晨2點開工，連續20個小時拍攝，笑說：「拍到最後因疲憊而反作用，精神旺盛十足。」

合作管弦樂團

澎恰恰為談詩玲量身打造〈流雲調〉，他提到靈感來自拜訪完野台歌仔戲的演員們，心中有著許多感觸，「是首高難度的歌曲，這也是我給她的考驗。」談詩玲向來以演歌風格受到歌迷喜愛，這次轉型挑戰跨界與50人管弦樂團合作，她說：「很有挫折感，一度遇到瓶頸，整個思緒卡住，一段山林之旅，頓時得到領悟。」

(中國時報)