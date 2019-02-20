黃健瑋《顧家男》挑梁

2019年02月20日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

黃健瑋19日為台視、八大新戲《我是顧家男》造勢，第一次在偶像劇挑大梁的他，有不少無厘頭的喜劇表演，他不時會翻白眼搞笑或學成龍跑步，常惹得女主角楊謹華笑場，為了憋笑，兩人好幾次都要咬舌頭、捏大腿才能忍住。

他最近在曼谷拍大陸網劇，特地回台為戲宣傳，他和楊謹華私交不錯，因為這部戲和楊的新婚夫Ben也建立交情，「我們之間有種活動叫做『我們都要嫁給Ben』，他是一個讓人如沐春風的人，溫柔又紳士，讓人覺得很舒服。」黃健瑋形容他們夫妻倆是天生一對，「就像出生就要在一起的人」。

黃健瑋聊起婚姻看法，坦言和劇場演員老婆相識1年後結婚，8年來吵吵鬧鬧，他都是第一個低頭認錯，笑說直到最近才磨合得很好，也不諱言曾吵到鬧離婚，但那都是過程，Ben是他的榜樣，「他對自己沒有懷疑，也不會要求別人，我努力學習當這樣的人。」私下學習俄羅斯武術的他，已訓練女兒跟著學伏地挺身等基本功夫。

(中國時報)