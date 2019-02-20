金馬奇幻影展匈牙利片大爆發

2019年02月20日 04:10 中國時報 徐桐炘

2019金馬奇幻影展19日公布12部片單，其中匈牙利電影就包辦4部，直接威脅日本與印度寶萊塢的奇幻寶座，土耳其片也首度加入行列。影展還將放映好萊塢名導亞歷山大潘恩（Alexander Payne）與奧斯卡影后芮絲薇斯朋（Reese Witherspoon）從未在台上映過的《風流教師霹靂妹》，以及歌舞片大師金凱利（Gene Kelly）執導、芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）主演的《我愛紅娘》。

匈牙利單元包括兩位曾大獲好評的熟面孔，一個是怪咖導演喬治帕爾菲（Gyorgy Palfi）的《異境之音》，另一個是《狐仙麗莎煞煞煞》的導演卡歐利烏梅薩羅（Karoly Ujj Meszaro）和女主角莫妮卡貝瑟（Monika Balsai）再度合作的《自殺X檔案》，另外還有《我的太空不是夢》和《爛情詩》。

影展有個可愛的傳統，觀眾會把想看的影片貼在「影迷許願池」裡，期待來年可以「還願」，今年雀屏中選的是《風流教師霹靂妹》以及問世50周年的《我愛紅娘》。

(中國時報)