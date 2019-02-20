蔡明亮直播料理變「失控廚房」

2019年02月20日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

導演蔡明亮為宣傳展覽活動19日第三度開直播，他宣告接下來一年就在宜蘭壯圍沙丘舉行3個活動，3月16日的夜宿活動將親自製作消夜點心給300位影迷，還請來客語歌王羅文裕演唱，並播放2006年執導電影《黑眼圈》，他昨提前化身「料理直播主」，挑戰在戶外空間示範製作燕麥餅乾，宣稱未來想做美食節目。

蔡明亮羨慕美食節目主持人到處享受美食和做菜，自己首度直播料理，第一步驟就搞錯放材料的順序，他直呼：「錯誤示範，我好想重來喔！」被網友稱為「蔡明亮老師的失控廚房」，他大笑欣然接受：「等下還是會很好吃，跟拍電影一樣，重要的是結果。」將料理形容為拍電影：「就是這樣手忙腳亂，怎麼準備呢？」

自認拍片像煮飯

剛從馬來西亞返台，蔡明亮表示母親離世後較少回馬國，相隔2年多再探家鄉，是為和出家到處修行的妹妹見上一面，整理許多家中珍貴舊照片，慶幸東西都保存妥當，還探望中學老師、同學以及長輩，他不忘品嘗美食，「每次都要重溫，就像經過一場洗禮和儀式。」當地的油條、咖啡、半生熟蛋以及當季榴槤都在必吃名單上，就連麵店老闆都還記得他。

蔡明亮認為拍片就像煮飯，「材料或器材不全時該怎麼做出一道菜」，這是獨立製片常面對的問題。他笑言喜愛的食物和自己個性一樣，純樸而簡單。他活動門票還沒開賣就透過直播拉客，買票還送親手烘焙餅乾，並承諾屆時前50名買票粉絲將獲贈品。

(中國時報)