《獅子王》攻蛋7月華麗登場

2019年02月20日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

百老匯經典音樂劇《獅子王》7月將在台北小巨蛋登場，該劇改編自1994年在動畫史上締造多項輝煌紀錄的迪士尼同名動畫片，首演至今逾21年，為百老匯第三長壽音樂劇，全球破9500萬人次觀賞，票房收益超過81億美金，功勞可歸於三大推手導演茱莉泰默（Julie Taymor）及負責詞曲創作的艾爾頓強（Elton John）與提姆瑞斯（Tim Rice）。

《獅子王》於1998年贏得6座東尼獎，另外還獲得超過70項的戲劇及藝術獎項。茱莉泰默身兼導演、服裝設計、木偶及面具共同設計，絕對是成功的關鍵人物，她是第一位贏得東尼獎最佳音樂劇導演的女性，而在全世界各地的每一個製作都由茱莉泰默親自監督。

音樂劇添新歌

音樂更是本劇靈魂，不僅採用動畫片歌曲，詞曲者艾爾頓強與提姆瑞斯又為音樂劇另外譜寫3首新歌。製作團隊更求助於一張靈感來自獅子王動畫的《榮耀大地之音》音樂專輯，由南非作曲家李柏莫瑞克、馬克曼席那、傑瑞夫金、茱莉·泰默與漢斯季默等人共同譜曲，南非色調成為其靈感來源的基礎。

為歡慶該劇20周年，麥可卡索集團與迪士尼劇場製作宣布展開全球巡演，2018年3月由菲律賓馬尼拉起跑，接著6月至新加坡，11月至韓國，2019年7月將再度造訪台北小巨蛋，2月23日中午12點開始售票。

(中國時報)