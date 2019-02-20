《七龍珠超：布羅利》席捲全球票房

2019年02月20日 04:10 中國時報 李承陽 報導

83歲的日本聲優野澤雅子，一直擔任經典動漫《七龍珠》男主角孫悟空的配音，這次也依舊在新片《七龍珠超：布羅利》中繼續賣力聲飾，令電影成功奪下全球過億美金的票房成績，甚至拿下美國上映首日票房冠軍，繼《神奇寶貝》後席捲全球票房市場，創下日本動漫電影在北美影史第3高票房。

野澤雅子迄今是2項金氏世界紀錄保持人，不但締造無人能敵的「年資最長的聲優」紀錄，也憑著為孫悟空的配音，以「最長期為同個動漫角色配音」成為另一項世界紀錄肯定，曾獲得日本女性票選最支持的聲優，明年東京奧運也宣布將會邀請孫悟空擔任形象大使之一。

為了親自參與新作，原作鳥山明把觀眾熟悉喜愛的劇情與元素，鋪排在新片精采緊湊的故事線中，向來不太於媒體前曝光的鳥山明，也透過留言傳達訊息給大家：「片中囊括了許許多多會讓粉絲們開心的情節，各位敬請期待。」電影22日在台上映。

(中國時報)