楊貴媚《阮三个》拉客遭打槍
楊貴媚、張軒睿、索艾克一起主持公視全新實境節目《阮三个》，去年中錄節目期間剛好是張軒睿與林明禎分手，楊貴媚當時有安慰張軒睿？她19日說：「感情的事情沒辦法安慰，要自己走過。」張軒睿則表示，當時感受到大家的溫暖，不需要特別說什麼，他藉工作療情傷，因為放鬆下來不停的吃，1個多月胖5公斤。
張軒睿和Ella合拍賀歲電影《大三元》，最近在大陸節目《女兒們的戀愛》則和Selina搭檔，昨誇她們是令人敬佩的前輩，也笑認和Selina「有火花」，能明白S.H.E走過17年頭的成功之道，是值得學習對象，他的師姊愛紗剛爆婚變，他說有傳簡訊安慰對方。
3人昨分享當時為了節目在宜蘭「同居」1個月多心得，節目中楊貴媚是民宿老闆娘，張軒睿是長工，索艾克則是廚師，除了包辦民宿大小事，還必須到羅東車站招攬客人，讓楊貴媚覺得好丟臉：「因為節目才剛錄，也沒人知道，我們到羅東車站舉牌拉客，拉不到客就算了，大家看到我們還閃開。」
(中國時報)
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