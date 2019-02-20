劉詩詩叫霍建華「華叔」
劉詩詩（右）劇中與霍建華談情，戲外私交不錯。
劉詩詩目前隨老公吳奇隆在台定居待產，兒子預產期在5月，有可能生個金牛座或雙子座的金豬寶寶，她近來常被目擊在街頭趴趴走，四肢纖細腳步輕盈，完全看不出是6個月孕婦。下月初將過32歲生日的她已有2年沒拍戲，由於不常更新個人微博，還因此被粉絲戲稱是「失蹤人口」。
未來有沒有想挑戰的角色？劉詩詩說，挑戲標準端看劇本、角色，「除了恐怖片外，其他都有可能」。從《仙劍奇俠傳3》到《女醫明妃傳》，劉詩詩與霍建華已是第4度合作，她透露以前會開玩笑叫霍為「華叔」，這稱號保留到現在，「拍戲、對腳本、私下聊天也更隨意，想怎麼聊就怎麼聊，他也比以前活潑。」
常抱著劇本睡著
劇中劉詩詩周旋在霍建華、黃軒之間，吳奇隆對親密戲會不會吃醋？劉詩詩說：「我們對工作、生活分得很清楚，尺度也會掌控。」她為詮釋明代女醫下足功夫，劇組找中醫教針灸、把脈，「只學了皮毛，中醫真的很難，入門都不可能」，專業術語只能靠死記硬背，「都要提前準備，晚上常抱著劇本睡著。」《女醫明妃傳》今晚（20日）起，中天綜合台36頻道每周一至周五播出。
(中國時報)
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