《我愛冰冰Show》進化 賀一航助陣
包偉銘（左）與曹西平過去曾有心結，昨難得同框上白冰冰節目。 （粘耿豪攝）
白冰冰主持中視《冰冰Show》有口碑，改版升級後，新節目《我愛冰冰Show》除了原有助理主持東諺、阿文，並加入賀一航、沈玉琳進駐周六晚間8點黃金時段。19日節目首錄，白冰冰表示，出道40多年來首次和賀一航同台主持，並感嘆：「現在電視真的不好做，我們每個人都是拿這輩子沒拿過的低薪。」賀一航則說「幾乎做功德啦」。
先前白冰冰搭飛機時做「田野調查」，發現年輕人喜歡沈玉琳，因此邀他加入，她和賀一航都是豬哥亮徒弟，但以前2人節目對打，「賀一航之前上我的節目，我說我現在一個人，父母兒女都走了，他突然蹦出『一個人守著一個家真的太寂寞，我看妳那房子800萬賣給我算了』」，意外的「笑」果引起注意，加上他自薦，才促成此次合作。
白冰冰不提告
新節目有收視壓力？白冰冰說，壓力來自於要讓節目內容推陳出新，摸不透現在的觀眾想要什麼，「像我拍《來去高雄》以為全民會感謝我，沒想到竟被罵成這樣，不知道現在人要什麼，只能盡自己所能。」她也曾親自邀歌手上節目被婉拒，嘆唱片歌手不上電視節目宣傳，「現在都跑去網路，早期是『電視兒童』4個字，現在是『電視老人』」。
白冰冰先前自掏腰包拍《來去高雄》MV被網友酸，是否要提告？她表示酸民都是小屁孩，已經不打算提告。
沈玉琳6月將無酬擔任高雄行銷觀光代言人，他昨說高雄市府打算找歌手黃明志寫歌，也會拍MV，打趣說：「我們只要有冰冰姊百分之一的效應，就是成功的。」
(中國時報)
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