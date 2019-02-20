白嘉莉零酬勞行銷台中

2019年02月20日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

有「最美麗主持人」之稱的巨星白嘉莉，4年前曾回台參加國慶典禮，如今暌違近4年將再回台灣，長居印尼的她，此行主要應台中市長盧秀燕邀請，擔任台中市府全球行銷代言人，24日抵台停留3天。白嘉莉是土生土長台中人，對台中有特殊感情，回台除了探親訪友，也將行銷台中及做公益，預計到台中長照中心或銀髮族關懷據點探視長者，並計畫走訪花博園區，完全無酬代言。

白嘉莉與印尼企業家黃雙安鶼鰈情深40年，去年10月歷經喪夫之痛，雖萬般不捨，但仍持續夫婿的公益與慈善關懷。她至今仍想念夫婿黃雙安，這幾個月在朋友陪伴下到處旅行、散心，這次回台將會帶著她曾幫黃雙安出的書《愛在林深處》送給台中市長盧秀燕，並計畫把她與夫婿的故事撰寫出書。

(中國時報)