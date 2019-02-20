再見了，永遠的時尚老佛爺

2019年02月20日 04:10 中國時報 徐亦橋 、 陶福媛 、 潘鈺楨 報導

卡爾拉格斐縱橫時尚圈長達一甲子，帶領香奈兒走向時尚的巔峰，最為人所稱道。（路透）

卡爾拉格斐總能以各種夢幻裝置，打造出大器的香奈兒大秀。（CFP）

卡爾拉格斐執掌香奈兒以來，經常透過服裝秀關心社會議題，以引領時尚自居。（路透）

卡爾拉格斐曾有發福的時候，當時的他扇子不離手，是因為肥胖讓他失去自信。（法新社）

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「時尚老佛爺」之稱的卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld），於2月19日逝世於巴黎，享年85歲，這位掌握Chanel、Fendi設計大權，是時尚圈最重要的面孔，他的離去讓各界同聲一嘆。

德國漢堡出生，卡爾14歲到巴黎打天下，1955年因為一件外套設計而受到設計師Pierre Balmain青睞，受聘為設計助理，開創他的設計之路，之後先陸續受邀擔任Maison Jean Patou首席設計師、法國品牌Chloe設計總監，為Chloe奠定迄今仍印象強烈的浪漫女人味。而1965年他受到Fendi邀約，擔任品牌設計總監，讓皮草展現了時髦現代感，開創之後長城秀等為人津津樂道的時尚印記。

創新融合傳統 香奈兒起死回生

1983年卡爾接任Chanel創意總監，他從香奈兒女士的各面向：公寓、旅遊、戀情等，全成為卡爾的靈感來源，發掘雙C、山茶花等世人熟知的品牌標誌，他接法國地氣卻常又反骨的呈現設計，像羽毛、鍊帶、珍珠等頂級素材，可與PVC塑料、牛仔、毛巾布等過往平價材質結合，而他擅長打造時尚秀的殿堂氣勢，火箭、冰山、旋轉木馬等各種大型裝置都曾被搬進過品牌長期辦秀的大皇宮，給人們對香奈兒大器十足的印象。

卡爾曾拍過多部紀錄片，當中都透露不少他的設計靈感與私下一面，在Netflix紀錄片《決戰7日》(7 Days Out)中，他透露，1982年接手時，所有人都勸他「不要碰，它(香奈兒)已死。」但他說：「事實上它是已經死了。但當我開創一個時裝系列，一切 都煥然一新。」

設計靈感豐沛 全靠睡覺時夢見

卡爾多數設計居然是「睡覺時夢見」，他說：「第2天早上我會畫下草圖，因為所有草圖都是 我自己畫，我不製作服裝，如果我要製作服裝，就沒有時裝系列，這花太多時間，並非我的工作。」雖掌理精品最頂尖的品牌香奈兒，但老佛爺始終認為自己只是位藝術創作者，他說 ：「我不認為自己是個世界名人，沒有，我只是工人階級，與時尚為伍。我在乎這工作，我有一個嚴格精確的概念，而我會貫徹始終。」卡爾拉格斐另一個身分是攝影師 ，他從1987年投入拍攝，開始是因不滿意雜誌拍攝品質，乾脆自己動手，早期作品復古，後期轉為前衛大膽。

看淡生死 總拿不久人世開玩笑

那麼私底下的卡爾呢？投身時尚圈超過一甲子的他，是個不怒則威的大師，由於出生上流社會，養成了他良好的修養和品味，罵人不帶髒字，但他說冷笑話的功力一流，總愛拿自己不久於人世開玩笑，他樂在其中，但旁人可笑不出來，一回他交辦屬下工作，屬下回說6個月後可完成，這位老先生冷笑說：「等到6個月後，我可能已經死啦！」這句看淡生死的玩笑話，如今一語成讖，更是叫人不勝唏噓。

卡爾近幾年身材一直保持得很好，但其實他也曾有發福走樣的時候，當時的他拘謹、不苟言笑，而且手裡緊抓扇子，正因為肥胖讓他失去自信、沒有安全感，所以他才會手裡抓著扇子，就像是小孩手裡要抓著絨毛玩具一樣。

卡爾後來發奮瘦身，在短短數月內減掉42公斤的贅肉，只為了擠下Hedi Slimane設計的纖瘦Dior Homme男裝，為此他還寫了本暢銷書《The Karl Lagerfeld Diet》，分享他瘦身的祕方，他常以此為傲，這也說明了他的毅力驚人，為了美與時尚可以不計代價。有趣的是，拉格斐在成功減肥後，變得幽默而多話，在記者會上常用英話、法語說個不停，就連手中的扇子也不見了，換上搖滾重金屬的露指皮手套和銀戒子。

(中國時報)