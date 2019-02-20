代言浪琴表13年 城城感性告白

2019年02月20日 04:10 中國時報 徐亦橋 報導

浪琴表HydroConquest深海征服者選在新加坡浮爾頓海灣酒店頂樓舉行，左起品牌全球公關暨活動經理Stephanie Lachat、優雅代言人郭富城、新加坡品牌經理Jas Gou，以及產品發展經理Ligero Xavier開心合影。（浪琴表提供）

浪琴表HydroConquest深海征服者陶瓷圈藍色計時碼表，7萬9500元。（浪琴表提供）

浪琴表HydroConquest深海征服者陶瓷圈藍色橡膠表帶腕表，5萬1900元。（浪琴表提供）

浪琴表HydroConquest深海征服者陶瓷圈計時碼表，7萬9500元。（浪琴表提供）

浪琴表HydroConquest深海征服者陶瓷圈黑色腕表，5萬1900元。（浪琴表提供）

54歲的郭富城（城城）現在講起時間話題，可跨越三代，他能聊一支浪琴表，跳回當年與父親曾擁有的出門片刻，或談到女兒Chantelle時間教育，幻想未來女兒成家後，變成老先生卻滿足看著孫輩的自己。那種瀟灑面對時間的態度，是他結婚、生女後，我們少見的模樣。

暢談與女兒的未來

郭富城以浪琴表優雅代言人身分，出席新加坡舉辦的HydroConquest深海征服者系列全球發表會，帥度依舊，但受訪時給人更感性重情的印象。他透露2005年起擔任代言，但當年其實多家鐘表品牌追著他，會一口氣就答應浪琴表，其實是因為爸爸，「那時我沒到10歲，每天爸爸上班前，我會從抽屜拿出他的手表，幫他戴上。」而這支表就是浪琴表，看著爸爸努力工作的身影，更深深讓小時的城城與品牌連結，「浪琴表給人一份傲氣，要工作下去，做出一個好成績。」城城也說，與浪琴表合作後，當年就得到金馬獎最佳男主角。

城城前年與方媛結婚，當年9月女兒Chantelle出生，Chantelle好動、停不下來，頗有乃父真傳；談起如何教育女兒時間觀念，他笑說現在女兒就是吃、玩、睡覺，時間久了女兒成長自然會了解。他話鋒一轉，反而聊起自己與女兒的未來，「時間會讓她變成二十幾歲、亭亭玉立的女孩子，時間會讓大家看到我變成一個老頭子，時間也會讓她成家立業，讓我變成外公。」方媛已懷二胎，城城雖不透露預產期，只說快了，先賣了個關子。

笑稱「不枉此生」

「13年過去了，真的沒想過我會和浪琴合作這麼久。」城城笑說，一般代言4年差不多，已經3輪了，「真的是AMAZING的東西，特別有意義，也特別感動。」他感性告白，或許終有再見的一天，「但我希望履行合約期間，和浪琴關係裡面，把我最好的一面呈現給消費者，那我就不枉此生了。」浪琴表HydroConquest深海征服者以水中運動世界為靈感，推出全新的多色陶瓷表圈的設計，在台推出後，黑、藍款式因工作與休閒熱賣，優雅新穎的灰色款銷售也在亞洲國家名列前茅。

(中國時報)