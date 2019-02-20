福爾摩斯駕臨 粉嫩色調 詮釋英式風情
Christopher Kane以優雅重新詮釋性感，適當的裸露如春光乍現的驚喜。（CFP）
JW Anderson以粉嫩色調的毛呢詮釋英國大斗篷，既優雅又時尚。（CFP）
溫貞菱穿詹朴APUJAN設計的藍色印花雪紡洋裝出席倫敦大秀。（擷自IG）
貼滿調查資料的女裝，向福爾摩斯推理辦案的智慧與勇氣致敬。（APUJAN提供）
詹朴APUJAN服裝風格融合東西，旗袍般合身洋裝搭配西式立領圍脖，別具風情。（CFP）
詹朴APUJAN服裝秀上模特兒刻意遮臉，充滿神祕氣氛。（CFP）
膾炙人口的推理小說《福爾摩斯》已是倫敦城市文化的一部分，台灣旅英設計師詹朴APUJAN在倫敦時裝周發表新裝，英式風衣、小披肩、格紋套裝和毛呢帽，都成為他創作的靈感，就連福爾摩斯推理辨案的書卷紙張資料也貼繡在套裝上，充滿文青味。
為了營造詭譎神祕的氣氛，詹朴邀請音樂總監應奇軒、鋼琴家陳佳貝和低音提琴家王群婷現場演奏，急促高亢的琴音與空靈神祕的打擊樂器交織，模特兒甚至蒙面神祕走秀，讓人置身急促緊張懸疑的氛圍中，身穿APUJAN藍色印花曳地禮服的溫貞菱出席大秀，坦言她是推理小說迷，因此對這一季新裝特別有感。
甩脫傳統大衣沉重感
英式斗篷大衣常予人沉重神祕之感，但JW Anderson以粉嫩色調的毛呢詮釋英國大斗篷，既優雅又時尚，他更擅用對比色彩拼貼手法，融入充滿女人味的抓皺、層層雪紡紗等元素，讓女人輕盈柔美、充滿自信。
擅長詮釋性感的Christopher Kane主張「性感，但不流於低俗」，寬肩篷袖的上衣、小篷裙充滿如泡泡般的幸福感，性感不在裸露，也不在勾勒身體曲線，只需在腰際鏤空小露一下，即是春光乍現的趣味。
(中國時報)
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