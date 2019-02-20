人物專訪－微熱山丘 許銘仁大玩禁忌

2019年02月20日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

年近60歲的微熱山丘老闆許銘仁，讓國際化有了不同高度的遠瞻策略。（微熱山丘提供）

微熱山丘於東京表參道的店舖裝飾，由知名建築師隈研吾設計。（微熱山丘提供）

微熱山丘10年來幾乎只有單一產品鳳梨酥，去年也創下10億元營收。（微熱山丘提供）

微熱山丘以鳳梨酥起家，事業規模發展至去年已高達10億元新台幣營收，目前在東京表參道、上海、新加坡及香港都有海外分店，成為台灣最為國際化鳳梨酥品牌。創辦人是科技業出身的許銘仁，他重視經營效率，談起產品不脫實事求是的科學精神，直言走向國際是「事倍功半」的苦差事，遠比待在百貨專櫃穩穩賣難得多。但是他決定再度打破與傳統烘焙業不一樣的經營思維，與馬來西亞農民合作開發出「榴槤蛋捲」。

勇敢改變 不怕消費者吃膩

50年次的許銘仁（MIchael），說起話來語氣爽朗，他與許多糕餅業的傳統背景大相徑庭，過去曾在宏碁電腦任職，20多年來都在科技業打滾，2008年為了幫助弟弟和南投家鄉農民，與擔任糕餅師傅的叔叔合作，二次創業賣起鳳梨酥。10年以來，微熱山丘幾乎只賣一項產品「鳳梨酥」，沒有其他新品，如此的單一化，對品牌經營是偌大挑戰。

許銘仁分享，他曾看過鼎泰豐的理念是做「桂花級的產品」，桂花無風就能傳十里香，他不希望靠太多廣告費，而是用口碑當行銷利器，但擁有了多年消費者支持，接下來如何走出台灣、發揚本土價值，又是接踵而至的難事，「不是光讓外國人吃到鳳梨酥就好，吃膩了怎麼辦？品牌形象總會隨著時間淡化。」在微熱山丘邁向10年，創下10億漂亮營收後，許銘仁決定再改變。

與馬來西亞合作 把關品質

近2年來，許銘仁透過新加坡顧問介紹，與亞洲其他地區合作「全球果實計畫」，尋找契作農民、發掘在地適合做成糕點的水果，以增加行銷附加價值。第一步就瞄向馬來西亞令人又愛又怕的「榴槤」，以前也不敢吃榴槤的許銘仁，現在說起榴槤頭頭是道，「它就跟台灣的鳳梨一樣充滿魅力！」還將這個合作品牌取名為「FORBIDDEN」（禁忌），代表榴槤的神祕之美。

他指出，「FORBIDDEN」是第一個合作品牌，未來還會有更多國際合作專案，都會由微熱山丘做代理與品質把關，打造共享生態。「FORBIDDEN」首發產品為榴槤蛋捲，使用馬來西亞契作榴槤，運來台灣本土製造，照樣發揮MIT精神，即起也於台灣門市販售。許銘仁不給訂業績目標，豪氣表示「高度不同、格局就不同」，不要只想著把自己東西賣給別人，而是以如何協助別人的「共好精神」開始，任何事情就自然多了。

(中國時報)