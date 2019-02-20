韓時尚圈Fakeme眼鏡熱
韓國男模金元中為Fakeme設計的聯名眼鏡，售價6800元。（Fakeme提供）
女團Blackpink的Jennie韓星佩戴Fakeme眼鏡。（Fakeme提供）
《花遊記》女主角吳漣序佩戴Fakeme眼鏡。（Fakeme提供）
韓風K-Fashion吹進時尚圈，韓國眼鏡品牌Fakeme來台後，曾因代言人是《鬼怪》女配角劉仁娜在台大幅提升知名度，近日男團BTS的朴智旻、女團Blackpink的Jennie、韓國男模金元中、《花遊記》女主角吳漣序相繼佩戴Fakeme眼鏡曝光，持續帶動買氣。
藍鐘代理引進的Fakeme眼鏡昨（19日）發表2019年春夏新品，以「修復未來」為主題打造80年代復古風，採用不鏽鋼和醋酸板料為材質，鏡框明顯變小、變圓，當年廣受大眾歡迎的飛行眼鏡，也以忠於原味的方式呈現，更重要的是鏡架是以東方人的臉型來設計，因此不必擔心鼻樑不夠挺導致鏡框壓臉的問題。
今年Fakeme邀請韓國男模金元中合作推出聯名眼鏡，金元中為第一位受邀為PRADA走秀的亞洲男模，他設計的聯名眼鏡復古斯文，流露文青氣質。
(中國時報)
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