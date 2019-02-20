TOYOTA新省油一哥 PRIUS每公升跑26.7公里
環保節能當道，省油就是省荷包，TOYOTA總代理和泰汽車昨（19日）發表全新改款PRIUS，不僅在外觀造型、內裝設計、安全配備等面向大幅度升級，油耗更有高達26.7km/l的優異表現，是目前TOYOTA在台銷售HYBRID車款的省油一哥，若照這種油耗表現對應每天行駛30公里的都會用家，1個月可能都加不到一次油。
和泰汽車表示，PRIUS為全球HYBRID油電複合動力車款的領先者，1997年上市至今，全球累計銷售超過430萬台，在台亦有9000台銷量。全新PRIUS則在現有Toyota Safety Sense（ACC、PCS、LDA、AHB、7SRS等）多項安全配備基礎上，再新增「BSM盲點偵測警示系統」及「RCTA後方車側警示系統」，總計擁有高達32項的主被動安全科技。
(中國時報)
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