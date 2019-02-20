2019年02月20日 04:10 中國時報 張國立

「不對，腳步放大。」

小杜的右腳往前跨出一大步。

「運球切進去，拿住球，往右跨，保持身體重心，對方如果沒攔你，直接上籃，如果攔，你左腳往左邊跨，跨得越大越好，然後從左邊上籃。」

「靠，我左手不會上籃。」

他拿著球看我，看很久。

「左手不會上籃，你打個屁。」

「賞點耐心唄。」

他繼續看我。

「要不然你從左邊切進去。」

我搶過球，左手運球往他右側切，接著轉身朝他左邊鑽進去，上籃。

啪，被敲了個火鍋。

「你到底聽不聽？」

「聽。」

「右手拿球往上舉，像這樣，假裝要投籃，馬上把球拉下來，再往我左邊跨步，這樣比較有效果。」

「喂，小杜，你真應該進CBA。」

「廢話，一七三，沒人要我。」

「你一直打校隊。」

「一七三打HBA還好，打UBA就勉強，別說CBA。」

說著，他搶走我手中的球，左右快速轉動，硬生生在我面前勾射進球。

「體育系的，帥屌喔。」

天氣熱得五月天的吉他弦會斷裂，咻的彈飛在空中，然後快速融化。

「你練歐洲步要幹嘛？」

「下次見哈登上籃，我可以示範給小蓉看。」

「有病。」他說，「你一七八，不上不下，日文系的，打籃球炫馬子？你真有病。」

背心擰得出澆半個沙漠植物的水，得找地方洗澡，決定去兔子家。他老爸老媽買間豪華大樓的三十坪房子讓他讀大學，五年內房價漲兩倍。

兔子永遠只用一間，睡在裡面、吃在裡面，節拍器一樣，不停的左右搖擺。他放我們進去卻不理我們，又回房間。小杜跟進去看：

「你完蛋了，兔，還在英雄聯盟。」

我湊上去看，哈。

「打完僵屍打英雄。」

「別吵，」他嘟起嘴說，「我和幾個網上的朋友組隊八月去高雄比賽。」

「比誰吃的泡麵多？」

「世界盃。你們煩咧。」

小杜先洗，我再洗。我們得擠進兔子房間，只那間有冷氣。

「去找腳。」小杜提議。

兔子不去，他要我們幫他跑趟巷口補貨。

這裡沒有7-11，只有全家。我不瞭全家，小杜負責挑。兔子的一千元可以買不少東西，我負責提兩手台啤。

「喂，都在廚房。」

他仍然不理我們。

塞一手啤酒進背包，搭二三六公車去政大。

「靠，」我說，「公車的冷氣比兔子家正點多了。」

他轉頭看我：

「記得我們學校的空氣？」

「一九七那個？」

「有天和他坐公車，你猜他對我說什麼？」

我抬起下巴看他：

「我鼻孔好不好看？」

「他說霧霾往下沉，問我下面空氣好不好。」

要不是車上人多，我會笑到挫賽。

「CBA已經有球隊簽他。」

「因為他在上面吸的氧氣比較多。」

過興隆國小有座位，冷氣口對我們吹，公車又搖擺，我們睡得差點頭倚到隔壁阿公、阿媽身上。

腳在宿舍整理行李，他明天回台南，過完暑假再回來。

「研究所換宿舍？」

「換。」

「兩人一間，全年冷氣，浴室裡的水有薰衣草香味？」

「小杜，叫你逗陣仔閉嘴。」

三個人坐到堤防喝啤酒，落日沒看成，倒是看到好幾對情侶慢跑。

「猜拳，輸的去買啤酒。」腳說了算。

「買一手還是兩手？一手可能不夠喝，兩手喝不喝得完？」

他再瞄我。

「腳，你到底幾公分？」

「一八三。」

「看起來不止。」

「我瘦。」

「要是我有一八三，」小杜抬起兩手伸懶腰，「一定單手灌籃、兩手扣籃。」

「你為什麼不打籃球？」我問腳。

「不喜歡。」

「不喜歡籃球，還是不喜歡打？」

腳又瞄我。

「小杜，你逗陣仔是想怎樣？」

「不喜歡籃球，我接受，那你喜歡棒球？足球？」

沒猜拳，腳賭爛的自願去買啤酒，我對他瘦長的背影喊：

「兩手好了。」

他沒理我，小杜比個扣籃的動作。

「要是我有一八三，天天扣籃，扣得像NBA詹皇那樣，從罰球線起步，兩步飛進去把球扣進去再抓住籃框，收起腿在空中晃幾晃。」

「一八三能扣籃？」

「我彈性好過那些死王八蛋的一九O。」

「炫死所有馬子。」

「屁。」

「畢業你真的到健身中心當教練？」

「找到工作就不錯了。」

「二十三K？」

「到健身中心靠個人指導才能賺到錢。早知道主修網球。」

「為什麼網球？」

「打網球的是貴婦，進健身中心的是退休老頭。」

「聽起來像天堂和地獄。」

「如果我一八三，每次快攻都灌籃。應該念美術，高中老師說我有天分，還學了三個月油畫。」

「對，至少可以當油漆工，沒人管。」

每個跑步經過的都沒看我們一眼，連一眼也沒。我們像空氣，熱騰騰的空氣，鹽含量極高。

「哇，前面走馬拉松的女生看到沒，模特兒，一定有一七O。」

「怎樣？一七O的找一九O的男朋友。」

「小杜，到底怎麼了，聽來你很悲情。」

「不然呢？國一起賭上籃球，大家說打籃球會長高，喝牛奶會長高，我把牛奶當水，一天打八個小時籃球，結果一七三。」

我從沒想過身高的問題，長到一九O會怎樣？高中一定就學會左手上籃，說不定和小杜一定打校隊，我歐洲步閃過三個人跳起來扣籃？想想也蠻爽。

「小杜，你覺得我的彈性怎樣？」

「怎樣？」

「我能不能灌籃？」

「拜託？」

腳回來，只拎一手，不過買了關東煮。操，腳有時候挺上道。我們繼續坐在堤防，關東煮不到一分鐘被嗑光，吃得半飽半飢，幸好還有啤酒。

「腳，在木柵住四年，不膩，研究所還要三年。」小杜問。

「不膩，我喜歡木柵，每天看到長頸鹿，心情馬上變好。」

我們一起看向福德坑的長頸鹿。

「長頸鹿是麒麟，鄭和下西洋帶回幾隻送去北京給明成祖看。」

「明成祖爽？」

「商禽寫的長頸鹿：『長官，窗子太高了，而他得到的回答卻是：不，他們瞻望月。』」

「酷，他們瞻望歲月。」

腳手裡的啤酒罐碰我的罐。

「下一句更酷，『仁慈的青年獄卒，不識歲月的容顏，不知歲月的行蹤；乃夜夜往動物園中，到長頸鹿欄下，去逡巡，去守候。』

「操，腳，你念詩不錯聽，迷死不少女生吧。」

「沒，」小杜插嘴：「女生聽完都去動物園了。」

三個人笑得像母雞下蛋。

「你呢，畢業以後？」

「進補習班，再考日文檢定，最好考到領隊和導遊雙證照。」

「聽說日語導遊的小費多？」

「等我發財，買一支籃球隊，規定每場小杜至少打滿三十分鐘，打到脫腸。」我拍拍小杜肩膀，「你在健身中心撐著。」

「打籃球不會脫腸，舉重才會。你嘛卡拜託。」

我曾經想過，民生國小的籃球架低，小杜一定能灌籃，他啐我一口口水，算是表達他有志氣。

「腳，你念完研究所二十五歲了。」小杜說。

「如果再念博士，三十而立，要三十歲以後才念完書，想到就累。」

沉默一陣子，小杜坐著也能運球，把籃球從屁股右邊運到屁股左邊。媽的，屁股是太陽，籃球是火星：

「如果我有一八三，一定灌籃，灌爆籃板。」

要不是喝太多啤酒，快脹破膀胱，那晚我們可能喝到很晚很晚，喝到長頸鹿睡著。

老爸怕兒子在台北餓死，我進他朋友的貿易公司做事，晚上進補習班。不管他怎麼說，我還是覺得當導遊比較自由，至少不必像他在電子公司成天擔心被別人鬥爭。

中午和同事去吃水餃，一口一顆那種很想乾脆用筷子把整盤划進嘴的小水餃。我點四十顆，茱麗和劉姐誇張的扶住下巴：哇。

哇林北。下次叫小杜、腳、兔子，四個人打團隊，吃給她們看，兩百顆起跳。

餃子上來得很慢，排隊的人很長，所有人都瞻望中午的歲月。

他們看電視，小店中間掛的五十二吋大電視。

「市政府偷偷摸摸把長頸鹿塗掉了。」茱麗看著新聞說。

真的，煙囪的長頸鹿不見了。幹，長頸鹿怎麼能不見。牠是台北市的長頸鹿。

「我去按鈴申告，有人謀殺長頸鹿。」謝副理喊。

一個官員對麥克風解釋，長頸鹿二十四年了，油漆斑駁才塗掉。

是理由嗎？

忽然想到腳，九月他回木柵念研究所，每天早上起床看不到長頸鹿，心情會迷路嗎？

「窗子太高了，他們瞻望歲月。」我不知不覺念出。

「商禽的《長頸鹿》，聽你念詩，女人會有戀愛的感覺喔。」

「下次你聽我一個朋友念，妳們會拉他的褲管求他娶妳們。」

我們瞻望廚房內的煮水餃冒出的蒸氣。

新聞的攝影鏡頭往沒有長頸鹿的煙囪拉近，上面居然有個人，記者大喊：

「有人，煙囪上有人，他爬上去做什麼？」

模糊的人影，他吊在煙囪口附近，幫高樓修漏水的蜘蛛人那樣，攀岩似的攀在繩子尾端。

「他在做什麼？」

「怎麼可能上去？」

所有人盯住螢幕，老闆按遙控器，轉到另一台，他們派直昇機去木柵拍，果然有個人吊在煙囪口下方。

我看清楚了，那人一手油漆、一手刷子，他正為沒有長頸鹿的煙囪畫新的圖畫。

「他畫什麼？」

「一定想把長頸鹿重新畫上去。」

「摔下來怎麼辦？」

水餃上桌的那刻，我看得更清楚。我沒吃水餃，我衝出小店，對著窄小巷子大笑不停，笑得像一隻很久沒下蛋終於又下蛋的老母雞。

煙囪上的人腰部掛了顆籃球，是小杜，我知道他賭爛長頸鹿不見了，可是我知道他不會再畫一隻長頸鹿，他會畫一個籃板和籃框，然後他飛身高舉右手的球灌籃，讓所有媒體拍下。

我沒告訴任何人，塞好襯衫進店吃水飯，所人仍盯著螢幕。他不會掉下來，操，他是攀岩冠軍；他不會畫長頸鹿，他畫的東西更屌。希望大家耐心的等他畫完，空中警察、消防隊千萬別打擾他。

記者說煙囪高一百五十公尺。媽的，國際籃協規定的籃框高度只有三點零五公尺。

我將水餃掃到醬油、醋、麻油調味的碗內，飯碗放在嘴邊，像划船一樣把餃子划進嘴。

很想說，但忍住沒說：真的，他會畫一個籃框，然後，唰，灌籃。（完）

(中國時報)