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2019年02月20日 04:10 中國時報 高自芬

他

他給我買昂貴的蕾絲內衣

然後親手撕掉

他灌溉我潮溼柔軟

然後一口吸乾

從我背後，他刺戳

燦爛的幽魂

我的紅血滴落

髮絲飄舞嬉囂的蛆蟲

黑暗中

我看不清影子

唯有熟悉的疼痛告訴我

他來了

(中國時報)