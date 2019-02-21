同婚專法名稱拍板《司法院釋字第748號解釋施行法》 躲挺同反同地雷

2019年02月21日 04:10 中國時報 郭建伸、張理國／台北報導

行政院同婚專法特色

同婚專法為了名稱僵持不下，行政院長蘇貞昌昨召集立委開會，5分鐘拍板法案，名稱為《司法院釋字第748號解釋施行法》，不在婚姻或伴侶字眼上纏鬥，繞開挺同、反同的兩方地雷。

據了解，草案內容指出，同性伴侶可準用《民法》婚姻章規定結婚，另可繼承財產並繼親收養，並準用夫妻與配偶的權利義務，行政院院會今通過後將送往立法院審議。

由於這項專法具有立法時限，蘇揆也提醒立委，立法院如果不在5月24日前立法通過，同性戀伴侶就可依現行民法規定逕為婚姻之登記，因此，懇請立法院能儘速通過，完成立法。總統府發言人張惇涵表示，行政院通過的草案是努力在不同價值取向中求取平衡，希望盡可能縮小差異，找到現階段最合適的平衡點。

今送立院 拚5月24前通過

雖然同婚專法備受矚目，但外界關注的名稱一直保密到家，行政院周一公布的47項優先法案中，將其排在最後一項，除了沒有分類，也沒有法案名稱，僅寫上「因應公投結果及大法官釋憲相關專法」。

綠委管碧玲當時在行政立法會報中建議，或可仿效美國法律名稱，訂為「748釋憲案施行條例」，最後政院則決定採納，認為這樣迴避衝突的方式可能可減輕區域立委壓力。

權利義務 比照異性婚規定

蘇貞昌昨晚與民進黨團立委會商同婚專法，據轉述，會中立委並沒有拿到紙本條文，而是蘇口頭宣布將以司法院釋字特別條例為名。蘇說，這名稱既不違背公民投票結果，也不違背大法官釋憲，希望大家都能尊重彼此的不同，盼社會不要把力氣放在爭執名稱上。

根據草案內容，未來同性伴侶可以結婚、繼承及繼親收養，同性伴侶結婚後，權利義務將比照異性戀婚姻的相關規定，而整部法沒出現夫妻等稱謂，改以雙方當事人稱呼。

蘇貞昌在會中也提到，希望挺同朋友等些時間，「先從無到有，再求更好」；由於民進黨內仍有民法派及專法派在拉鋸，蘇也表示，未來法案二三讀時，不會用黨紀要求黨員投票。民進黨團總召柯建銘在會中說，到時同婚施行法送入委員會後，再來討論該怎麼進行。

必須守貞 通姦重婚都有罪

政院發言人Kolas說明，專法保障同志配偶有合法的財產繼承權、醫療權、可共同收養有血源關係的子女，也要求遵守單一配偶相關權利、義務，專法也會保障一夫一妻的價值。

此外，同性伴侶一樣要受到婚姻關係的規範，像是通姦罪、重婚罪一樣存在，同性配偶也要負擔守貞的責任。至於法律不允許的多P、亂倫、人獸交、雜交等性解放行為，也不會因為有了專法而合法化。

(中國時報)