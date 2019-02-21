民調落後 蔡政府卯起來激化恐中 蘇喊戰山上 兩岸成火藥庫

2019年02月21日 01:09 中國時報 崔慈悌 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

綠營拚勝選3支箭

諷韓「土包子」 蔡英文切割：話是發言人說的

蔡英文總統宣布爭取2020總統連任，民調卻遠遠落後藍綠可能對手！為扳回劣勢，府院黨聯手狂打「反中牌」，蔡英文昨親上火線，痛批中國是區域和平威脅的來源，強調「台灣的未來由我們自己來決定」，作為總統，讓世世代代台灣人擁有自由意志的選擇，「這是我未來的使命，也是我決心連任的目的」。

民進黨去年九合一選舉大敗，蔡英文民調支持度也一度跌到谷底，今年初蔡英文炮火猛轟「習五條」後，網路聲量快速暴漲，兩岸議題讓蔡英文找到「救命繩」，府院黨決定大打「反中牌」，找回綠營支持者，凝聚向心力。

府院黨聯手 狂打反中牌

在政策上，民進黨祭出修法延長退將和高官赴陸管制年限、兩岸簽署政治協議必須雙公投等手段，亦不斷以言語挑戰大陸。

外長吳釗燮近來頻頻發文，直言對岸「強迫統一是愚蠢的」，還嗆國台辦是瘋子。美麗島電子報董事長吳子嘉認為，，顯然這就是刻意製造衝突，推升親美抗中力道。

行政院長蘇貞昌周二在立法院會，亦引用二次大戰時，英國首相邱吉爾為抵抗德軍，曾說過「為了守護家園，戰海上、戰海灘、戰街道、戰山上，絕不投降」，蘇貞昌認為，這句話相當適合台灣現況。

迴廊談話 轟陸不放棄武統

蔡英文昨發表迴廊談話，猛轟中國的軍事企圖心及不放棄對台動武，才是真正造成區域不穩定，以及對區域和平威脅的來源，她強調台灣是一個民主國家，我們的方向很清楚，就是要自由、要民主、要安全與繁榮，「台灣的未來由我們自己來決定。」

對於她是接受CNN專訪時，宣布連任遭質疑「媚外」，蔡英文也解釋，她的目的是希望，台灣的聲音讓世界聽到，「做為一個總統，除了保衛國家之外，也要防止台灣被孤立」，並且要讓世界知道，台灣要的不是「一國兩制」，台灣要的是獨立生存、要的是經濟繁榮、要的是安全，還有我們的民主。

只想救選票 2019年危機四伏

儘管各家媒體民調都顯示蔡英文支持度落後柯文哲、韓國瑜，甚至不如朱立倫，但蔡英文強調，「民調是死的，人心是活的」，她會以強烈意志力來克服難關，也相信終將克服難關。

美麗島電子報董事長吳子嘉說，隨著中美緊繃情勢未解，大陸民族主義高漲，蔡政府若續打抗中牌作2020基調，「兩岸就會成為一觸即發的火藥庫」，此路線若無節制，2019將是充滿危機，盼蔡政府不要誤判情勢，否則兩岸將成一觸即發的火藥庫。

(中國時報)