蔡稱和議滅主權 吳批汙名化

2019年02月21日 01:09 中國時報 崔慈悌 、 王正寧 、 季節 ／台北報導 ／台北報導

針對國民黨主席吳敦義日前拋兩岸洽簽和平協議，蔡總統昨強硬回應，強調在中國不放棄武力犯台，強推一國兩制框架下，沒有對等談判，也不會有真正的和平。她相信台灣社會不會接受任何消滅或傷害國家主權、或消滅台灣民主的任何政治協議。對此，國民黨主席吳敦義反批，民進黨故意將和平協議汙名化，「當然不是簽投降協議」。

CNN專訪 蔡向世界示警

蔡英文昨在九合一選後首度發表迴廊談話，說明與歐洲議會友台小組訪團對話，指其關切「兩岸和平協議」議題，她說，台灣長久以來都是區域和平穩定貢獻者。「中國軍事企圖心及不放棄對台動武，才是造成區域不穩定及對區域和平威脅的來源。」

接受CNN專訪昨也陸續釋出，《中央社》引述蔡總統說，中國軍事威脅與日劇增，與中國國家主席習近平更武斷的外交政策走向一致，「假設今天是台灣，人們應問，誰是下一個？區域內任何一國若不想再屈服於中國意志，將面臨類似軍事威脅。」蔡不僅向亞洲各國、也向世界示警。

她並稱，面對「不平衡戰爭」，她要將焦點放在強化台灣自身防禦能力，「我們必須隨時做好準備」，更稱拒絕成為另一個港澳。

非黨對黨 綠故意搞不清

為防國民黨執政洽簽兩岸和平協議，民進黨擬修《兩岸條例》以「雙公投」拉高門檻。吳敦義昨接受廣播專訪時反駁，民進黨明顯犯一個錯誤，好像國民黨要與共產黨簽署和平協議；依《兩岸條例》，只有政府委託機構才能與對岸洽簽協議，民進黨是故意搞不清楚。晚間參加海峽兩岸公共事務協會會員大會時，吳還激動地說，兩岸據此已簽23項協議，連這樣的基本常識都沒有，應該要記兩大過。

老李曾主張 簽和平協議

吳敦義還說，李登輝十幾年前也主張要簽和平協議，還列入國民黨黨綱。

民進黨中央昨呼應蔡英文，黨發言人周江杰強調，「任何因強權威脅所簽訂的政治協議，就是投降協議」。他點名吳敦義及去年十月也曾提出兩岸洽簽和平協議的王

金平，要他們表態是否贊成簽署。

(中國時報)