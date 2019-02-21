維持現狀沒了 綠挑釁言論不斷

2019年02月21日 01:09 中國時報 張理國、郭建伸／台北報導

去年九合一大選慘敗後，原以為民進黨會回歸民生議題「拚經濟」，但年初至今不管蔡總統或蘇揆或內閣成員，「反中抗中」成主調，不僅完全看不出小英2016年甫當選所提「維持現狀」及「不挑釁」政策，反倒是反過來，處處挑釁，絕不放過。

以行政院長蘇貞昌為例，蘇對大陸的不友善，不分民生或政治議題；在非洲豬瘟防制、和平協議、甚至藝人焦糖哥哥疑遭抵制等問題，都有驚人之語，最讓人印象深刻的是，蘇貞昌大年初一抱著小熊維尼（貌似習近平）向大陸喊話，要大陸對非洲豬瘟加強防疫告知疫情，「鄰居應互相幫助，不是互相傷害」。

蘇揆15日赴立院時說，非洲豬瘟疫區就在隔壁，她（大陸）卻什麼都不做，「還讓死豬飄過來，這不是心靈溝通」。對嚴罰旅客部分，蘇揆也嗆聲，沒繳清罰款的旅客就是不准入境，「要讓她（指大陸）知道台灣是有政府的」，說到做到。

另外，對國民黨主席吳敦義拋「兩岸和平協議」構想，蘇揆19日在立院直言「不能簽」，他說，「中國連一句放棄武力統一台灣都說不出口，台灣人要有自覺，全世界對台灣最沒善意的，就是中國。」

蘇揆管不著的地方，同樣沒有好話。藝人焦糖哥哥陳嘉行傳因公開支持蔡總統，在與陸出版社合作時，原列書封推薦人，臨時被刪，蘇嘲諷「中國大陸是極權國家，不管再有錢的富商、再漂亮的女星，說關就關，這樣的國家還要跟它往來嗎？」

(中國時報)