英大打反中牌 凝聚向心力

2019年02月21日 01:09 中國時報 崔慈悌

2020總統選戰逼近，府院黨「反中」炮火愈來愈猛烈，除了藉此說服綠營內部的「反英勢力」，也寄望透過炒熱「反中議題」空戰，再度贏回被「韓流」搶走的網路發話權。

蔡英文剛上任前兩年，兩岸政策主打「維持現狀」，不料卻敵不過韓國瑜一句「貨出的去，人進的來」，加上獨派逼宮，蔡英文不得不重新調整過去在兩岸政策中「不挑釁」的被動角色。

民進黨向來是操作空戰高手，從2014年到2016年一路過關斬將，從地方到中央、執政到立法，所有大小選戰所向披靡，不料這樣的空戰優勢，竟在短短兩年多，尤其是碰到韓國瑜後，徹底投降。

「韓流」如法炮製民進黨和柯文哲的空戰手法，先在網路創造驚人能量，再藉國民黨各型組織系統進行陸戰，像抓著「肉粽頭」一樣，短短半年讓支持者一舉到手，還衍生龐大的「外溢效果」，讓民進黨驚覺，原來不知不覺中，早已失去空戰優勢。

民進黨此次大打「反中牌」，就是看中蔡英文「撿到槍」，猛嗆大陸領導人習近平後，不僅重新當上網紅，贏得辣台妹稱號，網路聲量也快速回升，當然不能再讓柯P和韓國瑜搶回去。

府院黨聯手，左攻柯P，右打韓國瑜的兩岸政策，就是要透過「反中」帶動議題，一方面凝聚綠營內部向心力，讓過去反小英的獨派和深綠支持者，也反過來支持小英，二來透過炒熱兩岸議題製造國民黨內亂。

可以預見，為贏得2020年總統勝選，府院黨還會針對「反中」發動一波波攻擊，甚至激怒對岸，來重新取得網路空戰發話權，藍營想反制，除了要避免陷入陷阱，還得思考如何創造議題，搶回空戰優勢。

(中國時報)