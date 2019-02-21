周錫瑋轟綠 不要和平只要戰爭

2019年02月21日 01:09 中國時報 葉德正 、 崔慈悌 ／綜合報導 ／綜合報導

蔡總統19日接受CNN專訪時，鬆口表態將參選總統大選，前台北縣長周錫瑋透過臉書直播痛批，蔡英文在空中接受CNN專訪完全不接地氣，此舉是向美國示好，告訴美國人台灣可以牽制大陸，蔡不該向美國搖尾乞憐。

蔡英文與CNN記者在行政專機上促膝長談，但在昨天府內舉行迴廊談話後，僅接受兩家媒體詢問就想走人，引發媒體反嗆，可以和外媒長談還接受這麼多問題，國內媒體要採訪卻處處受限，逼得蔡英文只好說「好，來來」，讓媒體多問一題。

周錫瑋則評論說，蔡英文接受CNN專訪真正目的是要台灣成為制衡大陸的工具，是要告訴美國人台灣很重要，若發動戰爭台灣可以對大陸採取攻擊，可以跟美國站在一邊。

周錫瑋也批評行政院長蘇貞昌「不要和平、只要戰爭」！周錫瑋說，被民意拋棄的蘇貞昌當上行政院長後，卻說不要和平協議，要捍衛台灣，打巷戰也可，「蘇貞昌你瘋了嗎？」

周錫瑋說，過去國共打了這麼多年，好不容易停下來可以開始和平共榮，簽署和平協議有什麼問題。民進黨不簽和平協議，就是不要和平、要戰爭。

周錫瑋說，他主張捍衛守護中華民國憲法，兩岸應共有、共治、共享中國，要和平不要戰爭、要共容不要衰退，在國際上占有重要位置，「讓綠瘋子下台吧！」讓民進黨立委、蔡英文與蘇貞昌落選。

(中國時報)