電子連署須自然人憑證 藍批擾民
中選會預告公投電子連署作業6月1日上線；根據規畫，公投提案領銜人及連署人要進行電子連署作業，須輸入身分證統一編號，並使用自然人憑證。但藍委質疑，自然人憑證非每人都有，如此一來恐又為公投連署設下「門檻」，籲中選會開大門走大路。
「全國性公民投票電子連署及查對作業辦法」草案已上網，預告至4月19日，期間廣蒐各界意見，提交中選會委員會議討論。
不過，對電子連署需使用自然人憑證，藍委費鴻泰質疑，公投案投票權人數1975萬餘人，但目前有自然人憑證者僅657萬人，很多人不會為公投辦理自然人憑證，何況申請還要經費。
他說，中選會推動電子連署方向是對的，也樂觀其成，但不應用這種方式設「門檻」，增加民眾負擔；且如今健保卡也能做為報稅用，使用幾年下來沒出現任何障礙或個資被侵入狀況，因此認為健保卡應也可行。
藍委林德福直言「多此一舉」，電子連署本該更便民，鼓勵大家參與公投，如此一來卻變擾民、設限更多，搞出更多問題。
中選會綜合規劃處長高美莉說，公投連署需本人簽章，若要取代也應符合《電子簽章法》規定，而自然人憑證確實符合規定，但健保卡未列其中。至於自然人憑證使用人數與公投投票權人數有落差，她強調，中選會會再探討怎樣讓更多人能使用，且原先紙本連署管道也在，只是電子連署多一個選擇管道。
(中國時報)
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