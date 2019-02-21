張亞中批民進黨在等投降式城下之盟

2019年02月21日 01:09 中國時報 季節／台北報導

宣布參與國民黨內總統初選的台大政治系教授張亞中指出，蔡政府「談和色變」，表面一再批判別人呼籲兩岸簽署和平協議主張，實際上民進黨根本就是在等一個「投降式政治協議」。

張亞中痛批，陸委會稱「不做投降式政治協議」是廢話，台灣沒人想投降。和平協議有二，一是結束敵對狀態，一是敗仗後被迫簽署。兩岸目前政治上是敵對狀態，如不用智慧與陸簽署結束敵對狀態和平協議，結果可能是被迫簽城下之盟的和平協議。蔡政府恰恰是在等一個「投降式政治協議」，有如此執政黨，真是台灣人的悲哀！

至於陸委會稱要「完善民主防衛機制」，張亞中說，行政單位有權簽任何協定，如涉主權，立院可表是否同意，這是三權分立概念。蔡英文與陳明通都當過大學教授，卻有這種荒唐主張，認為和平協議「須由政院提談判計畫，立院3分之2委員同意才可談」。既違反責任政治原則，更沒道理，是擺明拒談。

至於陸委會稱「相關程序須經高標準、高門檻民意檢驗」，張更質疑胡搞亂搞。張亞中說，去年已通過幾個公投，政府還在消極抵抗，說來說去不是甚麼高標準、高門檻的民意檢驗，而是找理由掩飾「只有順我意的民意」才是民意。

淡大戰略所副教授黃介正說，兩岸關係艱困，和平協議非常複雜，但不要立即以負面角度解讀，一個現階段不涉兩岸終極安排的階段性協議是可正面思考，不要馬上扼殺。

黃介正說，和平協議不一定是統一協議，和平相處不一定是統一。有兩種情況，如果統一是目的，則和平協議可以是手段；但另一種是不以統一為目標，而把和平協議當目標。

(中國時報)