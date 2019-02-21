國民黨不排除徵召韓國瑜選總統

2019年02月21日 01:09 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

民調勝過柯蔡！ 謝龍介挺韓國瑜選總統

根據媒體公布最新總統選舉民調顯示，高雄市長韓國瑜支持度最高，勝過藍綠各種組合。在尋求最大勝算可能下，國民黨是否直接徵召韓國瑜？國民黨主席吳敦義昨表示，「也不能完全排除」，但國民黨不能一人決策，會提名最強、最不會被攻擊、最沒有意外、最有機會當選的人，黨內有很多程序，都會層層考慮。

吳敦義表示 推最強人選

吳敦義在接受電台專訪時，重申公平制度下，任何黨員都可爭取代表黨參選；過去黨也曾用徵召方式，這是否意味「換柱」會重新上演？他說，那要看「公意」。

媒體民調並未納入吳敦義，對此，吳坦然表示，「我沒有宣布要選，為什麼要放進去？這不叫冷落，叫尊重。」

對於近日接連提出黨內總統提名，可採全黨員、5成黨員投票等主張，吳敦義說，國民黨黨員對提名人選若不能參與怎麼行？一定要參與，只是參與程度或許有不同看法，在2012年訂的規則是7成民調、3成黨員投票，現在只是比例不同。

吳敦義強調，他已公開提交予智庫研究分析，也會辦公聽會，做成初步建議後再提中常會。

仍依循往例 6月份確定 雖然黨內基層有很多人建議早確定總統提名人，但吳敦義表仍堅持，4月初公告提名辦法，5月初開始登記，6月確定推薦人選後，再送7月全代會通過，他並強調「以前都是這樣」。

另一方面，主張應該把馬英九、韓國瑜都納入民調的副主席郝龍斌表示，黨中央有必要自己做民調。

郝說，包括總統、縣市長，國民黨每次重大提名都曾進行這樣的滾動式民調，特別針對可能對手做對比式民調，才能了解民意真正的走向。如此才有更多資料、數據能做進一步的決策參考，並了解每個候選人的強弱項。

郝舉例，可以進一步分析調查高雄市民支不支持韓國瑜參選、台北市民支不支持柯文哲參選，因為現階段，韓國瑜最在意的就是高雄市民的態度。

郝龍斌說，除了韓國瑜外，包括前新北市長朱立倫和柯文哲的差異不大，前立法院長王金平也超越蔡英文總統，所以目前看起來，只要國民黨「做對事、找對人」，2020國民黨絕對有一戰而勝的機會。

(中國時報)