2019年02月21日 01:09 中國時報 王正寧

新聞透視「韓流」持續發威，藍營各方勢力都想沾光，民進黨則已將高雄市長韓國瑜視為2020最大假想敵，傾盡府院黨之力，既卡又打、連貶帶損，冀望能一石三鳥，滅韓威風、冷柯聲量，並順勢邊緣化藍營太陽。

韓國瑜儘管在春節期間出國「龜息」，但他的聲量絲毫不墜，遙遙領先全台趴趴走的蔡英文，以及忙著與網紅合作的台北市長柯文哲。面對國民黨內徵召韓國瑜的聲音愈來愈大，民進黨也不得不正視韓國瑜競逐2020大位的可能。

韓國瑜本人對參選總統，從未鬆口表態，甚至由他的態度上看來，對於參選總統的想法，有很大的猶豫，但樹大招風、人紅招忌，尤其看在民進黨死忠者眼中，迄今仍不能接受「民主聖地」高雄被國民黨攻破，而且在韓手中發光，影響力遠遠超過前朝。

因此府院黨明知全力圍剿，反而可能助長韓國瑜聲勢，但如此才能強化敵我意識，因此發動「仇恨動員」，並藉執政優勢卡住韓國瑜的施政，不論韓國瑜最後是否參選2020，都無法坐視「韓流」威力愈來愈強；既然不論韓在2020扮演什麼角色都終需一戰，不如就直球對決，希望制敵機先，避免燎原之火從南台灣延燒全台。

此外，「卡韓」亦有冷卻柯文哲的效果，當民進黨府院黨高層與韓互嗆，柯被晾在一旁，媒體聲量大減；連帶的，國民黨天王受關注的程度，亦大受影響，即使最後韓國瑜決定不選，國民黨初選勝出的天王，被邊緣化之後，可能也是氣若游絲，對民進黨而言，「卡韓」實則是一箭三鵰的盤算。

(中國時報)