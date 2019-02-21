民進黨一箭三鵰
新聞透視「韓流」持續發威，藍營各方勢力都想沾光，民進黨則已將高雄市長韓國瑜視為2020最大假想敵，傾盡府院黨之力，既卡又打、連貶帶損，冀望能一石三鳥，滅韓威風、冷柯聲量，並順勢邊緣化藍營太陽。
韓國瑜儘管在春節期間出國「龜息」，但他的聲量絲毫不墜，遙遙領先全台趴趴走的蔡英文，以及忙著與網紅合作的台北市長柯文哲。面對國民黨內徵召韓國瑜的聲音愈來愈大，民進黨也不得不正視韓國瑜競逐2020大位的可能。
韓國瑜本人對參選總統，從未鬆口表態，甚至由他的態度上看來，對於參選總統的想法，有很大的猶豫，但樹大招風、人紅招忌，尤其看在民進黨死忠者眼中，迄今仍不能接受「民主聖地」高雄被國民黨攻破，而且在韓手中發光，影響力遠遠超過前朝。
因此府院黨明知全力圍剿，反而可能助長韓國瑜聲勢，但如此才能強化敵我意識，因此發動「仇恨動員」，並藉執政優勢卡住韓國瑜的施政，不論韓國瑜最後是否參選2020，都無法坐視「韓流」威力愈來愈強；既然不論韓在2020扮演什麼角色都終需一戰，不如就直球對決，希望制敵機先，避免燎原之火從南台灣延燒全台。
此外，「卡韓」亦有冷卻柯文哲的效果，當民進黨府院黨高層與韓互嗆，柯被晾在一旁，媒體聲量大減；連帶的，國民黨天王受關注的程度，亦大受影響，即使最後韓國瑜決定不選，國民黨初選勝出的天王，被邊緣化之後，可能也是氣若游絲，對民進黨而言，「卡韓」實則是一箭三鵰的盤算。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。