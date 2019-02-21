想太多 韓市長無心逐大位

2019年02月21日 01:09 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

2020是否徵召高雄市長韓國瑜選總統？國民黨主席吳敦義、前總統馬英九都說不排除，但韓國瑜本人20日直言「想太多」，還勸「台北的政治菁英」南下傾聽民意，高雄要的是拚經濟；而同場宣傳觀光的陳文茜也替韓擋駕說，每天被問選不選總統，很難做事。

韓國瑜昨與高雄2月觀光大使陳文茜、高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆出席觀光醫療元年記者會，被問到吳敦義、馬英九都說不排除徵召他選總統。

韓國瑜語氣無奈表示，南台灣包含台南、高雄與屏東的鄉親，現在都希望趕快改善經濟。他身為高雄市長，要率先把經濟衝起來，像他這次去台南，也有許多鄉親反映台南要發大財，顯然民生與經濟問題已經變成王道、主流，「請台北的政治菁英共同思考，人民現在要的是什麼？」

他表示，對於黨主席與前主席提的徵召問題，未必會定案，更明確表示，對他來說，現在的心思並不在選總統。

「你們每天都在問韓國瑜要不要選總統，這使高雄變成別人攻擊的對象，很難做事！」陳文茜出面替韓國瑜緩頰。

媒體追問，台北市長柯文哲228要來高雄，說要探訪他，3月1日則去探視前總統陳水扁，韓國瑜沒回應，只說「謝謝，今天先談醫療觀光」。

不過針對行政院長蘇貞昌堅稱沒叫高市府重寫前瞻計畫，韓國瑜表示，研考會已經把公文拿出來了，這是解釋角度的問題，如果行政院要讓高雄建設更好，請拿出行動來。

他更妙回蘇貞昌說：「蘇院長曾鼓勵我，不要給禿頭漏氣；我也想要對他說，禿頭不刁難禿頭。」

(中國時報)