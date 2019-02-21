朱首要堅持 和平的兩岸關係

2019年02月21日 01:09 中國時報 周毓翔 、 楊佳穎 、 季節 ／台北報導 ／台北報導

國民黨主席吳敦義（右）及前立法院長王金平（左）20日先後出席海峽兩岸事務協會新春聯誼餐會，二人互相寒暄，並一同牽手向現場的來賓敬酒，兩人充分展現了熱絡的關係。（鄭任南攝）（飲酒過量有礙健康）

蔡英文總統已宣布競選連任，前新北市長朱立倫昨則在史丹佛大學與美前國家情報委員會主席馮稼時（ThomasFingar）等人會談，朱立倫明確表示，和平的兩岸關係是他的首要堅持。

朱立倫昨在史丹佛餐敘對象包括美國前駐阿富汗大使艾江山、史丹佛FSI中心主任戴雅門、前川普國安顧問麥馬斯特、前駐蘇聯大使麥克邁富爾、前美國國家情報委員會主席馮稼時、前中美關係委員會主席戴維蘭普頓等人。

美方最關注的是台陸美關係，麥馬斯特在會談中表示，對中國未能民主化，並不放棄對台動武表達擔憂。朱立倫表示，兩岸之間必須「求同尊異」，國民黨能夠維持兩岸和平及經濟繁榮，也會堅持捍衛中華民國的立場。馮稼時則談到，台灣應該在民主的價值上加強交流，但不代表美方支持台獨。

朱立倫也談到2018年的台灣地方選舉結果，人民清楚地傳達了希望經濟變好與兩岸穩定發展的訊號，朱立倫也指出民進黨不要九二共識，但卻始終提不出替代的方案來維持兩岸關係，而人民最關心的是「方法是什麼」。

前立法院長王金平昨日馬不停蹄，安排多場與專業團體的會談。談起蔡英文已表態將競選連任，國民黨7月決定人選是否太晚？王金平說「應該不至於吧！」

至於「合作夥伴」是否想好了？王金平說，時間尚早，若沒取得黨內提名，講這些沒有意義，但他當然隨時在考量。對於黨內總統提名人初選不排除徵召，王金平表示，「一切都依照黨的規則來走」。

前行政院長張善政昨日亦宣布參選2020年總統，他說，但是否可能與國民黨合作或整合？張善政並未給出明確的答案，保留了彈性空間。

(中國時報)