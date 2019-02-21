下屆立委提名 應由總統提名人操盤
國民黨主席吳敦義日前拋出國民黨總統被提名人應兼任黨主席構想後，國民黨立委林為洲昨表示，吳主席既有「總統提名人接黨主席」的雅量，順理成章，也應該讓總統提名人來操盤立委提名，才能名正言順。
林為洲指出，按照國民黨黨章，若2020總統大選獲勝，新任總統將是當然黨主席，反之若不幸敗北，按慣例黨主席也應請辭負責。換句話說，如果黨主席與總統提名人非同一人，則不論選舉結果為何，黨主席都即將卸任。若吳敦義以外的人取得提名資格，還要吳續擔任黨主席，作提名人的競選總幹事，「是對吳主席不敬。」
因此他建議，由國民黨提名的總統候選人來規畫下屆立委提名。目前黨內同志多有呼籲，總統初選若到7月才底定，實在太晚。總統提名人應在5月產生，立委提名7月確定，應該比較合理。
林為洲也建議總統候選人應該用「全民調」產生，林為洲引用組發會主委李哲華在去年1月9日，針對全民調指出，藍綠進行對比式民調，綠營還是支持綠候選人，企圖影響者只占少數。
林為洲認為當時李哲華的見解非常精準，然而現在全黨同志難以理解的是，同樣一個黨中央，同樣一位組發會主委，為什麼對全民調，會有如此不同的看法？
林為洲表示，2018不是國民黨的勝利，而是民意對民進黨的否定，國民黨應該要「謙卑謙卑再謙卑」，證明自己擔得起人民的期待。如果在初選制度，就有雙重標準，量身訂作的跡象，將嚴重傷害社會對國民黨的信任，大選該如何贏？
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。