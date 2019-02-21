下屆立委提名 應由總統提名人操盤

2019年02月21日 01:09 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

國民黨主席吳敦義日前拋出國民黨總統被提名人應兼任黨主席構想後，國民黨立委林為洲昨表示，吳主席既有「總統提名人接黨主席」的雅量，順理成章，也應該讓總統提名人來操盤立委提名，才能名正言順。

林為洲指出，按照國民黨黨章，若2020總統大選獲勝，新任總統將是當然黨主席，反之若不幸敗北，按慣例黨主席也應請辭負責。換句話說，如果黨主席與總統提名人非同一人，則不論選舉結果為何，黨主席都即將卸任。若吳敦義以外的人取得提名資格，還要吳續擔任黨主席，作提名人的競選總幹事，「是對吳主席不敬。」

因此他建議，由國民黨提名的總統候選人來規畫下屆立委提名。目前黨內同志多有呼籲，總統初選若到7月才底定，實在太晚。總統提名人應在5月產生，立委提名7月確定，應該比較合理。

林為洲也建議總統候選人應該用「全民調」產生，林為洲引用組發會主委李哲華在去年1月9日，針對全民調指出，藍綠進行對比式民調，綠營還是支持綠候選人，企圖影響者只占少數。

林為洲認為當時李哲華的見解非常精準，然而現在全黨同志難以理解的是，同樣一個黨中央，同樣一位組發會主委，為什麼對全民調，會有如此不同的看法？

林為洲表示，2018不是國民黨的勝利，而是民意對民進黨的否定，國民黨應該要「謙卑謙卑再謙卑」，證明自己擔得起人民的期待。如果在初選制度，就有雙重標準，量身訂作的跡象，將嚴重傷害社會對國民黨的信任，大選該如何贏？

(中國時報)