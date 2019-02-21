柯P拚大位 傳找買主急拆彈

2019年02月21日 01:09 中國時報 張立勳 、 吳堂靖 、 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

外傳台北市長柯文哲為拚總統大位，急欲拆彈擺脫大巨蛋泥淖，農曆年前私下拜訪企業主接手，並傳出找上日商軟銀集團（SoftBank）、泰國正大集團董事長謝國民及兩家本地業者出資共組團隊買下遠雄股權，更表態6月會解決大巨蛋續建問題，但柯20日表示，沒有設定時間表，不然去年選市長就解決掉，大巨蛋還是要達到合法、安全、合理。

時間點可能在6月

大巨蛋交易傳聞已久，也有不少公司都曾評估接手，近來傳出柯文哲在台北捷運公司董事長李文宗陪同下，農曆年前與有意接手的日本企業主見面。不過，李文宗昨表示，確實有拜會一些企業，但沒有談到買賣大巨蛋，也沒有見買主。

柯文哲指出，大巨蛋很多設計實在太困難，主球場高度是在地面下10.5公尺，整個疏散變很困難，小巨蛋、和平籃球館在平面疏散很容易，但大巨蛋主球場在地面下，逃生是往上逃出去，設計非常的困難，而且當時蓋太滿了，在基地內解決就是很擠、很困難。他還強調，大巨蛋是歷史共業，罵也沒有用，做醫生的角度就是善後。

解套需要中央幫忙

柯也認為，大巨蛋解套需要中央幫忙，所以跟蔡英文總統見面時就明講需要幫忙，蔡也找政委張景森當窗口，未來北市府會積極跟張聯絡。

面對外界指稱為選總統才要解決大巨蛋，柯文哲表示，如果是為了選總統，那去年選市長就把大巨蛋解決掉了，這沒有道理，什麼時候弄好，就甚麼時間通過，大巨蛋還是要達到合法、安全、合理。

北市都發局官員指出，大巨蛋目前正在審查階段，不論未來誰要接手，一定都要等審查結束，並取得使用執照後才得以進行，大巨蛋復工有許多爭議點，市府與遠雄還未取得共識，把時間點壓在6月有點過度樂觀。

稱要合法安全合理

遠雄發言人楊舜欽說，與市府契約有明確規範，在大巨蛋取得使照前，遠雄持股必須超過50％，未來拿到使照後就沒有增資規範，他強調目前沒有特定買家或對象，但不排除任何可能性。

(中國時報)