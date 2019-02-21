民進黨擁抱盟友 時力向阿北說再見

2019年02月21日 01:09 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

綠白分手，連帶過去與台北市長柯文哲形影不離的「小綠」也向柯說再見。時代力量準黨主席邱顯智指出，「時力不會找柯文哲站台」；2016年曾代表社民黨參選立委的李晏榕也加入民進黨發言人團隊，據指出，民進黨有意「找回老朋友」，與時力、社民黨等小黨加強合作。

去年九合一大敗之後，蔡英文總統曾提及「要把盟友找回來」；民進黨主席卓榮泰上任時也說，「我們也不能忘記老朋友，要趕快把他們都找回來。」

邱顯智周二接受廣播專訪時，被問及是否支持柯選總統時，邱表示，他個人應該不會支持柯文哲，且因為柯文哲兩岸一家親主張與時力創黨黨章不符，時力也不會去找他站台。

至於會不會支持蔡英文連任？邱顯智則未明確表態，僅表示「追求台灣國家地位正常化，一直是時力目標，所以在這前提下，會支持跟時力黨章精神一致的目標。」

綠委李俊俋表示，選舉就是爭取多一分支持，就多一分機會，因此，民進黨當然會努力爭取小黨支持，且時力宣稱站在本土立場，希望時力願意支持民進黨，但必須理念一致，不會為了合作而去做條件交換。

綠委管碧玲則說，邱顯智的說法，是時力很大的善意，但這是否代表全黨共識，還有待觀察，時力黨團過去常對民進黨有很多不公平、莫須有的指控，如果願意合作、公平一點，當然樂見。

至於李晏榕擔任民進黨發言人，李俊俋認為，只是希望納入不同社會聲音，不必解讀為與社民黨合作；管碧玲則表示，她不清楚黨中央有無與社民黨討論合作，但據她了解，社民黨內的確有聲音，希望比照2016年「時力模式」，區域立委與民進黨整合推舉參選人。

(中國時報)