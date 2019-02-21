澈底切割 勿深陷白綠迷幻

2019年02月21日 01:09 中國時報 朱真楷

蔡英文總統在九合一選前與台北市長柯文哲分手，選後卻力促「北門會」求和，戰略錯誤，不僅讓民進黨在中間選民討不到便宜，阻止不了淺綠選民出走，更讓柯有理由持續對藍綠左右開弓。接下來，綠營對柯若繼續「宣而不敢戰」，結果就是陷入忍辱求敗的困境，加劇政權動搖。

無論過去綠、白是多麼情投意合，利益關係多緊密，就當前情勢來看，民進黨還能對柯寄予不切實際的幻想嗎？從理念能否結合到選票的計算，答案應當都是否定的。

首先，綠、白對重大國政議題的看法，乃至於對兩岸關係的立場，早已是扞格不入；道不同，卻硬要相為謀，這種缺乏共同理念的結盟關係，注定以衝突來作收。

況且，過去4年，柯已用不忍卒睹的市政成績向外界證明，他幾乎就是一位「市政0分、政治100」的市長；試問，面對這樣的政客，是想談什麼理念結盟？

再從選票來看。九合一選舉結果顯示，在民進黨對柯抱持曖昧態度的情況下，大量淺綠選民出走挺柯，導致姚文智連20趴的選票都拿不到；如今，隨各類2020總統支持度民調出爐，也都是指向泛綠挺柯的比例是明顯比泛藍更多。

換言之，只要是綠、白正面交戰的賽局，民進黨受到的傷都會比國民黨更重。所以，民調暫時吊車尾的蔡英文，若真想起死回生，當務之急就是在君子分手不口出惡言的原則下，清楚切割白綠關係，藉此強力號召綠營歸隊，堵住基本盤破口。

或許，民進黨在思考如何與柯分手時，會因擔心流失更多中間選民支持，很容易陷入謹小慎微而舉棋不定。但，與柯的合作，若談不上理念結合，同時又會讓自家陣地門戶洞開，那麼，所謂的綠白合，不就是與狼共舞嗎？其利弊得失，不已是清晰可見了嗎？

(中國時報)