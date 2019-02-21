展現魄力 喬蛋不如拆蛋

2019年02月21日 01:09 中國時報 張立勳

柯文哲首度競選台北市長時，將大巨蛋打為「五大弊案之一」，帶頭與遠雄對幹，甚至還認為大巨蛋應該拆除，不料，柯當選後，市府團隊與遠雄頻頻密會「喬蛋」，如今又為了競選總統，原本的「拆蛋」承諾，卻變成總統之路上的「拆彈」，密訪企業主洽談股權交易，私相授受簡直無法無天，更令外界懷疑有圖利之嫌。面對總統大位，柯文哲已經不是柯文哲了。

大巨蛋停工3年多，回想柯文哲4年多前剛上任時，展現新官上任三把火的氣勢，把大巨蛋打成弊案暫緩興建，過沒多久卻馬上跟遠雄創辦人趙藤雄在市府會面，不但出現柯市府幕僚顧問向遠雄索賄，甚至時任柯文哲辦公室主任的蔡壁如還和趙藤雄私下密會，顯然疑雲重重。

柯文哲面對外界對解決大巨蛋的總總質疑，總是語帶不屑說：「我是來善後的」。經過4年的執政，對大巨蛋還是一籌莫展，當初信誓旦旦說的五大弊案，現在隻字不提；過去曾高調信心滿滿說，大巨蛋問題拖到選舉，「我就把它拆掉」，結果連任後仍什麼也沒做。

柯文哲去年市長選舉僥倖連任，任期不到3個月就「吃碗內看碗外」，急欲搶攻總統大位，為避免大巨蛋再度成為選舉罩門，竟一改態度，首度明確表態，大巨蛋不拆就是要蓋，甚至不惜撤換對大巨蛋始終採強硬態度的前都發局長林洲民，都看得出隨著柯文哲角逐總統意願越來越強烈，如何為大巨蛋解套，成為柯市府的首要任務。

柯文哲當初打著公安之名，作為他在大巨蛋上擺爛的藉口，但為了自己的總統之路，竟密會企業私相授受，雖然柯文哲聲稱大巨蛋案沒有時間表，但傳出大巨蛋續建爭議將在6月落幕的消息，恰巧就與規畫宣布參選總統與否的時間點吻合。

柯文哲面對大巨蛋問題不夠公開透明，違背應該堅守與堅持的價值，對選民的承諾，成了滿口謊言，恐怕柯文哲已經不是柯文哲了。

(中國時報)