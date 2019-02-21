議會這一關 沒那麼容易過
北市府傳出6月將解決大巨蛋續建爭議，與市長柯文哲打算宣布是否參選總統的時間吻合，藍綠議員20日痛批，大巨蛋是市長份內該解決的問題，延宕4年後，現在為了選總統，急著解決「絆腳石」，且還是私相授受，心態相當可惡。
大巨蛋爭議不斷，民進黨北市議員王世堅指出，柯文哲在此刻傳出解決大巨蛋案的心態「很可惡」，這是早在第1任市長任內就應該解決與面對的問題，結果延宕4年，現在急著解決，就是要去選總統，解決辦法又是私相授受易主，捨正路不走，心態可議也很可惡。
王世堅說，柯文哲要不要選總統是他自己的事，但不能犧牲大巨蛋來當作參選2020總統的入場券，柯文哲根本無心解決大巨蛋案，只是將大巨蛋當作墊高自己政治之路的提款機。他抨擊柯「好可惡，讓人瞧不起，對不起台北市民！」
民進黨市議員高嘉瑜表示，當初是遠雄簽約，她質疑若易主，下一個接手者是否能替公安把關，公安是民眾最關心的議題，相信市民也不會同意隨意易主。她強調，市府必須堅守公安立場，不管柯文哲有沒有要選總統，大巨蛋案都會如影隨形，一旦沒處理好，會是很大的包袱。
國民黨市議員汪志冰質疑，4年來柯文哲從未這麼積極解決大巨蛋，這是柯從政以來最大陰影及絆腳石，現在要邁向總統之路，因此必須排除。
汪志冰認為，柯文哲積極解決大巨蛋，感覺是為了拿開參選總統的絆腳石，而不是為了市民，心態可議；她也認為柯私下找買主非常不妥，議會開議後，大巨蛋解決方案都要進到議會受監督，恐怕不容易過關。
(中國時報)
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