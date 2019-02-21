民主台灣援獨裁尼國1億美元
台灣在中美洲的友邦尼加拉瓜，19日經該國國會投票通過，同意接受台灣政府提供的1億美元（約台幣31億元）貸款。外媒分析，這對去年殘酷鎮壓民眾示威抗議而遭國際孤立且切斷金援的奧蒂嘉（Daniel Ortega）政府來說，正是他們亟需的「及時雨」，讓他們可以繼續苟延殘喘。
尼國上月底曾在世界衛生組織（WHO）執行委員會發言力挺我方。上述貸款案經執政黨桑定民族解放陣線（Sandinista）國會議員批准後，資金將用以支援尼國今年度預算中的優先項目。
去年4月，尼國爆發左派總統奧蒂嘉2007年上台以來最大規模的反年金改革抗議，此後總統雖然宣布放棄推動年改，但示威仍擴大為更全面性的「反奧蒂嘉」運動，結果遭到政府血腥鎮壓，造成至少500人死亡，2名反對派領袖則遭判刑逾200年。這也導致奧蒂嘉飽受國際社會抨擊。
美、荷、盧出手制裁
美國總統川普18日在演說中批評，尼加拉瓜、古巴和委內瑞拉的社會主義已經「奄奄一息」。美國去年底頒布法律，限制尼國取得多邊貸款，同時還對奧蒂嘉的妻子兼副總統穆利優（Rosario Murillo）等親信官員祭出制裁。荷蘭和盧森堡去年也以政府鎮壓抗議行動為由，暫停金援。
據尼國國會預估，2019年預算赤字將達3.2億美元，較去年暴增1.5億美元。外媒分析，這筆台灣提供的貸款猶如替奧蒂嘉政府打了一劑強心針。
外交部稱係人道考量
台外交部20日則表示，尼國去年的動亂造成民生經濟、境內基礎建設與觀光設施嚴重毀損。為協助重建，我方經過審慎評估，同意提供商業性貸款，相關協助均是基於人道考量，期盼尼國人民生活及社會秩序及早恢復正常與穩定，尼國政府也承諾會將此筆貸款妥善運用於上述相關領域。
外交部強調，期盼尼國透過和平及民主程序，以理性對話的方式化解內部爭議，上述立場與國際社會主流意見一致。不過，由於金援獨裁者不符合國際社會共識，外交部此舉也引發了諸多議論。
1985年尼加拉瓜內戰，我國暗中支持反抗奧蒂嘉的前政府軍，致使奧蒂嘉政府承認中華人民共和國，與我國中止外交關係。1990查莫羅政府上台後，再度承認中華民國，雙方恢復邦交。
奧蒂嘉於2007年再次上台，尼國國會於2014年通過一項憲法修正案，廢除對總統任期的限制。2016年奧蒂嘉以72.5％得票率連任，第四次當選，妻子穆利優也首次當選副總統。
(中國時報)
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