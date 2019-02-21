拚外交 別幫錯忙惹身腥
尼加拉瓜去年爆發民眾抗爭，政府血腥鎮壓，遭國際社會批評與孤立。台灣基於人道立場提供尼國政府1億美元貸款，但此舉不符國際社會作法也引來爭議。
尼加拉瓜是台灣僅剩的17個邦交國之一。但台灣緊握的究竟是尼國政府還是人民？即使台灣與尼國政治社會紛擾無直接關係，但尼國反政府抗爭遲早會衝擊雙方外交互動。
2017年蔡英文總統受邀赴尼加拉瓜，參加奧蒂嘉第四次當選總統就職典禮。尼國從去年4月起，因推動年改引爆大規模反政府示威。當尼國人民要求奧蒂嘉下台時，台灣面臨抉擇：保持沉默或與奧蒂嘉政權站在同一陣線？
台灣若譴責尼加拉瓜政府，原本友誼深厚的盟邦也可能像巴拿馬與布吉納法索一樣閃電宣布與台斷交，轉頭與大陸建交。
台灣政府也可表示對其他主權國家的內政不予置評，然而尼加拉瓜人民極可能認為這是默許尼國政府的無能與殘暴。
為避免後遺症，台灣應確保金援能用在刀口上，而非落入獨裁者口袋。
(中國時報)
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