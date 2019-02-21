幸福盟批同婚專法便宜行事

2019年02月21日 04:10 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

同性婚姻草案曝光，法律命名為《司法院釋字第748號解釋施行法》，對此，幸福盟認為，若專法內容等同婚姻權益的同性伴侶法，是換湯不換藥，政府不負責任，完全是便宜行事，那公投不同意同婚的765萬民意將無法接受。

幸福盟公投行動總召游信義批評，去年公投結果有756萬民眾不同意同婚，政府應該落實公民民意，不要立專法；當時會提公投，就是因大法官釋憲，卻沒有解決問題，人民透過公投結果，完全打臉大法官解釋。

準用民法愚弄婚姻制度

游信義認為，民眾支持《民法》婚姻應限定在一男一女，但專法可說是等同於另一個民法，直接讓同性兩人直接「準用」《民法》，政府卻愚弄民法婚姻，是一種不負責任，荒謬的做法，難道現在是「大法官治國嗎？」公投反而沒有效。

游信義強調，初看「釋字第748號解釋施行法」有矛盾及荒謬之處，沒有解決什麼問題。人民已透過公民投票，否決同性婚姻的概念，專法不應以任何形式或模糊的字眼，來改變人民所捍衛的婚姻定義，即婚姻應限定在一男一女的結合。行政院版的同性婚姻專法草案，名稱雖然避開，但實質內容仍是準用民法婚姻的概念，有便宜行事之嫌。

同志爭取落實婚姻權益

婚姻平權大平台總召集人呂欣潔則表示，這次立專法是政府尊重公投的結果，主要希望專法能符合大法官釋憲第748號的精神，並且不低於民法現行規定，也期望多加反歧視條款，才能保障同志婚姻。

她舉例，同志家庭除了伴侶的權益外，若有育養小孩，在台灣目前只認定為單親家庭，未來遺產也不能給孩子；以日常生活來說，在醫院、銀行等，同志伴侶沒有權利幫孩子處理，因為在法律上兩者是不相關的人。

婚姻平權大平台聲明指出，無論是「同性伴侶法」或「同性共同生活法」，都不可能符合釋字748號的大法官解釋。接下來的3個月，將會是婚姻平權重要階段，他們將集結眾人之力，期待爭取最大的社會支持，也期盼立委能夠理解同志家庭卑微的請求。

(中國時報)