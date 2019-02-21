中彰投糖尿病比例 全台最高

2019年02月21日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

台灣流行病學會理事長、中研院生醫所研究員沈志陽研究團隊分析台灣人體生物資料庫近1萬份資料，發現中彰投地區民眾罹患第二型糖尿病比率26.8％居全台之冠，原因可能是吃消夜比例30％全台最高，加上運動比例34％全台最低所致。

沈志陽研究團隊在台灣人體生物資料庫的調查對象，主要為全台30歲至70歲民眾，性別不拘，對其進行血液、尿液、問卷等各種調查，分析後發現，中彰投地區民眾罹患第二型糖尿病比例為26.8％，居全台之冠，其次為桃竹苗22％，北北基19％排名第3名。

在生活習慣上，中彰投地區民眾吃消夜比例達30％，同樣也是全台最高，但運動比例34％卻是全台最低，比起高屏地區的43％，相差近10個百分點，研究團隊推測，可能是導致第二型糖尿病盛行率居冠的原因之一。

有別於第一型糖尿病多為先天遺傳因素，第二型糖尿病許多為後天所造成，是一種身體不能產生足夠胰島素，或不能正確使用胰島素的疾病，因此，血液中含有過多的糖，細胞無法吸收，糖尿病患有9成以上都是屬於此類型。

台灣從2005年開始，委託中研院建立台灣人體資料庫，到2018年為止，已蒐集約10萬人的血液、尿液、問卷等資料，包含金門及馬祖在內，範圍涵蓋全台各縣市，研究對象為30歲至70歲民眾，性別、身體狀況皆採開放式選擇，目標希望能蒐集到20萬人的人體生物資料。

根據調查發現，中彰投民眾的飲食及生活習慣，可能是導致高比例罹患第二型糖尿病的原因，沈志陽團隊成員、中研院生醫所博士後研究員褚候維則，WHO（世界衛生組織）曾做過調查，全球有約4成人有肥胖的問題，台灣情況相當；BMI（身高體重指數）也愈來愈高，依照台灣人體資料庫資料顯示，全台約5成民眾的BMI值不標準。

褚候維指出，想要維持身體健康，少吃多運動為不二法門，建議飲食務必清淡，多吃青菜、少吃肉，減少吃消夜，才能維持體態與健康。

(中國時報)