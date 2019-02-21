同婚公投玩假的 不敵大法官釋憲

2019年02月21日 04:10 中國時報 林偉信

去年有關同志婚姻公投結果出爐後，司法院立即公開表示大法官會議解釋擁有憲法位階效力，必須遵守解釋結果，對於行政院昨公布的同婚草案的內容，法界多表示符合釋憲意旨「同性伴侶可登記結婚」，至於法案名稱及細節部分則屬立法院權責，換言之，當初同婚與反同間的公投較勁，說穿了，只是白忙一場。

2017年5月24日大法官會議作成748號解釋，認為民法關於婚姻規定，沒有保障相同性別者的婚姻自由權及平等權宣告違憲，相關機關應在2年內完成修法或制定，至於直接修改民法或是設立「同性伴侶法」等專法，大法官未下指導棋。

但去年底「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？」「你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」的公投結果，同意票都超過493萬票的過關門檻，公投效力勢必引發爭議。

對此，司法院曾明確表示，大法官會議解釋有絕對效力，至於公投結果相關機關研擬及審議相關法律時，應注意不能牴觸釋憲意旨。目前行政院出爐的草案版本，雖然有些法界人士對名稱有意見，但都認為符合釋憲內容。

對於在公投表達自己反對同婚意見的選民，行政院推出的草案是否有違反公投結果，法界認為公投的結果只是民意的形成，效力上比不上釋憲的結果，換句話說，反對與贊成同婚在公投時的較量，其實都比不過大法官會議的釋憲結果。

(中國時報)