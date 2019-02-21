名稱取巧 兩面難討好
行政院昨晚拍板眾所矚目的同婚專法，將名稱定為《司法院釋字第748號解釋施行法》，惟去年公投結果，通過的是要求以《民法》婚姻規定外的形式保障同性2人共同生活，但政院版草案大玩文字遊戲，最後是仍是讓同志結婚，卻不給予「名份」；另一方面，反同團體要的共同生活，政院也做不到，等同這份草案是兩面都想討好，卻打了公投結果狠狠一巴掌。
政院草案雖然美其名是避開兩方爭端，不在婚姻、伴侶、共同生活的字眼中攪和，選擇用大法官釋憲名稱另闢戰場，但其內容幾乎是比照民法婚姻章節。雖然專法名稱頗具創意，但「不成文法」未必適用於台灣的法律社會，就連前立法院長王金平都笑說，他雖支持同婚專法用中性名字，但他當立法院長任內，從未看過以大法官釋憲文為名的法案。
此外，政院版草案雖然在名稱上給予反同方「小惠」，但實質內容是讓同性伴侶享有民法中的婚姻權利。不少民進黨立委在去年公投過關後就憂心忡忡，認為同婚是1124大敗的主因之一，因為不僅教會團體反對，許多民進黨基層支持者都趨於保守，因為他們不僅不想要有「同婚專法」，是連「同志結婚」、「身分證上的同志配偶身份」都不想看到，豈只限於不想看到立專法。
另一方面，雖然民法派同婚的公投沒過關，但也有338萬人投下同意票，雖是少數，卻是「不容忽視的少數」。試問，即便享有結婚等相關權利，民法派支持者怎麼會甘於接受這樣不明不白的名稱？
(中國時報)
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