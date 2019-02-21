大膽島3月開放 首發團秒殺
中國時報
李宜秦／台北報導
歷經長達半年的試營運，金門大膽島終於將在3月起全面正式開放，首發團150個名額在一小時內秒殺，本月12日開放申請一周以來，已有400多人完成3月登島申請。業者看準商機，推出3日自由行6900元、團體旅行9800元起的遊程，前100名還可再優惠300元，活動到3月31日為止。
金門縣政府預計27日舉行大膽島啟用儀式，宣布將自3月1日起正式開放觀光營運，除了大陸、港澳民眾外，其他國籍的遊客都可報名登島，每日上限150人。
大膽島遊程單趟航程約30分鐘，上島後需全程步行搭配電瓶車接駁參觀，並有隨團導覽解說，全程參觀時間約4小時。金門縣府規劃旅遊套票，包括往返交通船費、神泉茶坊餐點及保險等，一般民眾新台幣1500元、金門籍民眾750元。
業者也看準商機，趁勢推出大膽島遊程。Ezfly易飛旅遊搭配縣府的旅遊套票，遊客可走訪島上著名景點，如心戰牆、大膽播音牆、大膽碼頭、神泉茶坊等，一窺軍事歷史。
易飛旅遊表示，消費者可選擇3日團體旅遊行程，該遊程也將一起走訪金門必玩行程，售價9800元起；另外也提供機票加住宿套票，包含大膽島套票及烈嶼旅遊套票的自由行商品，自由安排旅遊行程，售價6900元起。待大膽島3月開放後就可出發，在3月31日前出發，前100名還可再優惠300元。
自由行套票內容包括立榮航班台北、台中、嘉義、台南、高雄五地任選，至金門來回機票、金門飯店或民宿2晚、住宿早餐（不含機場至飯店接送機服務）、24小時機車使用、烈嶼旅遊套票、大膽旅遊套票。團體旅遊套票從本島出發的來回機票與到大膽島來回船票，以及全程專車專人服務，內容包括烈嶼九宮至大膽島觀光船、大膽神泉茶坊餐點、生明路電瓶車接駁，登島前15日前需申請。
(中國時報)
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