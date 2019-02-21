越柬寮來台 手提行李100％檢查
越南19日通報其境內發生非洲豬瘟疫情，政府立即調整越南來台違規攜帶豬肉製品自昨（20）日凌晨0時起首罰20萬元。農委會表示，即起同步針對越南及其接壤的柬埔寨、寮國直飛台灣班機旅客，進行手提行李100％檢查；此外，針對越南境內所爆發疫情，因仍在進行病毒核酸比對，尚無法確知其病毒來源。
防檢局副局長杜文珍表示，越南19日傍晚由其動物衛生部門發布首都河內東南方的養豬場發生非洲豬瘟疫情，因此立即將越南列為過去三年有發生非洲豬瘟國家（地區），自昨日凌晨0時起，旅客自越南違規攜帶豬肉製品入境首罰提高到20萬元，航空公司也已配合協助提醒旅客勿攜帶肉製品入境，以免受罰。
杜文珍說，因上周五（15日）我國即在越南旅客攜帶豬肉三明治驗出非洲豬瘟病毒，當時便將越南列為高風險地區，19日越南確認為疫區，故調整越南及接壤的柬埔寨、寮國等國直飛台灣班機旅客，自昨日凌晨0時起執行手提行李100％檢查，接壤大陸的緬甸，目前則評估無加強檢查的必要。
此外，大陸非洲豬瘟疫情又傳出新災情。繼18日廣西成為疫區後，大陸農農業農村部昨在官網又宣布，山東省濟南市萊蕪區出現非洲豬瘟疫情，山東也成為大陸第27個出現非洲豬瘟疫情的省區。截至目前為止，僅剩河北、海南、新疆及西藏等省區還未淪陷。
(中國時報)
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