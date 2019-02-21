中油大地震 歐嘉瑞內定接董座
中油高層人事地震！黨政人士20日證實，養鴨博士的中油董事長戴謙因長期與中油工會不合，內部人和有問題，近日確定將遭撤換，遺缺已內定由前經濟部能源局長歐嘉瑞出任，這項人事作業正呈報行政院核定中，最快2月底或3月初就會布達。
工會發動罷免 被勸取消
據中油內部透露，中油工會曾在1月計畫發動不適任公投案罷免戴謙，創下國營事業工會要對董座發動罷免的案例，工會與戴謙公開決裂，民進黨主席卓榮泰曾介入調解，工會才取消會員公投，當時卓榮泰即向工會幹部透露，府院高層已同意要撤換戴謙。
歐嘉瑞和經濟部長沈榮津同樣出身工業系統，他曾任中油董事、在工業體系歷練完整，個性溫和，經部官員認為，歐嘉瑞不但可無縫接軌，在勞資和諧上不會有問題。而歐雖提早離開公務體系，但現年63歲，尚未65歲，接掌中油資格沒有問題。
歐嘉瑞歷練完整 個性溫和
交大交通運輸研究所工學博士畢業的歐嘉瑞，歷任工業局副局長，國貿局副局長，加工出口區管理處長、投資處長、能源局長，現任大葉大學校長，去年接任台灣風能協會理事長，對能源產業相當熟悉。
中油內部員工透露，戴謙在1月公投罷免案暫緩後，仍透過各種管道向高層運作，企圖保住官位。官員說，戴謙行事風格太強勢，人和大有問題，無法與工會理性溝通，為順利推動中油業務，高層不得不出手撤換。
特別是中油去年原擬率石化中下游，組建「台灣石化聯盟」，與印度阿達尼集團合作建石化園區，投資66億美元（約2033億元台幣），這是小英總統推動新南向重大指標案件之一，但後來投資額爆增至4千億元，中油對印度投資作為也有拖延及誤導之嫌，最後破局，將大好機會拱手讓予巴斯夫，據悉，府院高層頗有微詞，應也是戴謙下台導火線之一。
石化園區破功 最後一根稻草 業界人士透露，戴謙曾要求石化業者適當時機要促成小英總統和印度總理視訊，但石化業者不想涉入政治，最後還惹得石化業不想和中油合作。內部員工說，戴謙急欲秀業績，急功好利的行事作風，連民間業者都看不下去，注定走上被撤換一途。
(中國時報)
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