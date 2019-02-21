製造業 擬急單鬆綁7休1 可連上12天
面對企業反應接了急單，但受限《勞基法》7休1而不敢接單，經濟部26、27日邀集金屬機電、資訊電子等14種行業勞資雙方開會，討論若接急單要出貨，納入7休1鬆綁行業、最長可連上12天班，若確定鬆綁，大約最多有142萬名勞工受影響。
勞動部表示，由於經濟部對於急單的定義不清楚，各行業的看法也不同，待經濟部依規定送件後再來討論。經濟部則表示，急單定義因各行業特性不同，很難用一個通則來涵括。
去年《勞基法》實施新規定，只要經目的事業主管機關同意、勞動部公告後的行業，就可鬆綁7休1例假，最長可連續上班12天不違法。事實上，勞動部在預告首波放寬時，像是汽車零組件製造業、電子零組件製造業等都規畫要放寬，但當時法規會審查的多數委員有疑慮，最後未實施。
經濟部規畫由工業局出面，下周二（26日）下午2時先邀日月光、華新、燿華電子工會與台灣區電機電子工業同業公會、北市電腦同業公會等資訊電子業。下周三（27日）上午9時30分則邀義美、泰山、華南食品與統一工會等民生化工業勞資雙方，下午2時為金屬機電相關產業開會。
依會議討論議程，經濟部列舉14種行業，包含汽車零件製造業、印刷電路板製造業、玻璃製造業、金屬製品製造業、其他運輸工具及其零件製造業、電子零組件製造業、水泥及混凝土製品製造業、機械設備製造業、電腦、電子產品及製品製造業、印刷及其輔助業、電線電纜製造業、黏土建築材料製造業、食品製造業等。放寬的理由全都是「急單」需求，不過各行業定義的急單不一樣，最短的有1天，最長為90天內交貨。
勞動部次長劉士豪表示，經濟部曾提案要鬆綁，但在勞動基準諮詢會時，對「急單」定義討論，「講得不是很清楚」，因此是否鬆綁，要等下周討論。
(中國時報)
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