台積電發威 市值重返6兆大關

2019年02月21日 04:10 中國時報 呂淑美 ／台北報導 ／台北報導

台積電今年擬採二次配息共10元，激勵20日外資大舉買超12,371張，爆量近7成多，股價也以當日最高價234.5元作收、上漲5.5元，市值重返6兆元大關，扮演台股多頭先鋒。

而受台積電搶先台股，成為季季配息的首發者，外資更點名、看好大立光、可成、億豐在內的高配額族群，將是外資下波押寶重點，台股攻高還有看頭。

股匯20日雙漲，新台幣匯率以30.824元，升值2.2分作收，外資回頭買超台股擴增至108億元，再加上陸美貿易戰朝正面發展，亞股20日全面收漲。華南投顧董事長儲祥生指出，市場人氣回流，台股明顯落後，20日展開補漲行情。

據統計，美股四大指數今年來到19日止，大漲10.89～12.83％。亞股方面，日、韓今年累計各上漲7.08％、9.25％，港股漲10.32％，滬、深兩市各大漲10.72％及17.04％，而台股僅漲5.6％。

台股20日收最高10,272點大漲120點，成交值也擴大至1,344億元，蓄勢回補去年10月中的10,272～10,429點大跳空缺口，富邦投顧董事長蕭乾祥、統一投顧董事長黎方國、台新投顧總經理李鎮宇及儲祥生一致認為，3月上旬前會回補此一跳空缺口，高點上看10,500點。

儲祥生指出，外資去年大賣超3,682億元，今年來加大買盤力道，累計買超上市櫃達1,058億元，大舉回頭買超，「雖然不算是無基之彈，但基本面含金量確實沒有那麼高」，不過，人氣回流帶動的漲勢有時會超乎預期。

(中國時報)